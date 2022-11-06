中國部分地區宣布不查核酸證明 專家：難全面實施

中國多數城市搭乘高鐵仍要查看48小時內核酸檢測結果。（中新網）

近期，中國多個省市調整疫情 防控措施，廣西、安徽等地先後提出，乘坐火車和飛機出行的旅客，不需提供48小時內核酸檢測 陰性證明。中國專家指出，調整出行核酸檢測等防控舉措，說明當地防控成本較大。

中國病毒學專家常榮山認為，抗原檢測（快篩劑）被納入疫情監測模式後，若繼續用核酸檢測作為確診的依據，可以用抗原檢測作追蹤。

《澎湃新聞》報導，安徽合肥市12345政務服務便民熱線的工作人員稱，合肥市大部分地區乘飛機、火車離開當地不再查驗核酸檢測陰性證明；廣西柳州市12345熱線工作人員也稱，從11月1日起，進入柳州火車站以及登車已經不需要查驗核酸結果，只需要查驗健康碼和行程碼。

除了出行不再查驗核酸證明，部分地區亦調整了核酸檢測費用，其中貴陽市提出自費核酸檢測，除了部分風險人員可免費做核酸檢測外，其他人按照「願檢盡檢」的原則，根據本人工作、生活中對核酸檢測結果的需求，自行前往各類核酸採樣點自費檢測。

11月4日，貴州省醫療保障局公布，自11月8日起，疾控檢測機構、公立醫療機構的單人核酸檢測最高收費標準為14元/人次（人民幣，下同）（含檢測試劑）；多人混檢（包括政府組織的大規模篩查、常態化檢測）最高收費標準調整為2.6元/人次（含檢測試劑）。

對於出行不再查驗核酸陰性證明的做法，常榮山指出，大部分城市仍在實施常態化的核酸檢測，且一些目的地城市仍要查驗，因此大部分旅客仍會自願完成核酸檢測，「部分地區出行不查驗核酸，一方面可以保障低風險地區民眾出行，另一方面也能避免造成較大的資源浪費，降低成本」。

他表示，中國各個省市較難統一不再查驗核酸陰性證明的做法，「各省市之間的防疫 政策和防疫力度都不同，推廣存在壓力，需要各地去協調」。

常榮山稱，與核酸檢測相比，抗原檢測更加高效便捷、成本低廉，建議未來要發揮抗原檢測的追蹤作用，同時市民在日常生活中仍要做好防護，注意衛生、戴好口罩。