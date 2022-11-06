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孔子學院遭國際抵制 中國改推「魯班工坊」拉攏

中央社台北6日電
美國之音報導，中國的職業技術培訓中心「魯班工坊」正在進駐一帶一路國家。圖為非洲國家吉布地的工商學校，一名學生在魯班工坊演示機車模擬駕駛。（新華社）
美國之音報導，中國的職業技術培訓中心「魯班工坊」正在進駐一帶一路國家。圖為非洲國家吉布地的工商學校，一名學生在魯班工坊演示機車模擬駕駛。（新華社）

中國孔子學院在各國陸續被關閉，美國之音報導，但職業技術培訓中心「魯班工坊」正在進駐一帶一路國家；專家分析，中國正透過拉攏發展中國家，以獲得更多的政治空間。

孔子學院頻遭國際質疑，以推廣中文為名，行輸出中國意識形態之實，包括美國及歐洲多國陸續停止合作。美國之音今天報導，在孔子學院下台之際，另一個以中國歷史上家喻戶曉的工匠魯班為名的中國職業技術培訓中心「魯班工坊」則是接棒，進駐一帶一路沿線國家。

例如在南亞，泰國的學生跟著天津渤海職業技術學院的老師學習應用電子技術。在非洲馬利，學生們跟著天津醫學高等專科學校的老師研習中醫。在非洲吉布地，天津鐵道職業學院的老師教授當地學生工商知識。在歐洲，中餐大廚落地英國，教學生們如何製作正宗中國菜。

報導指出，自2016年在泰國設立首個魯班工坊以來，目前在全球19個國家開設有25處。魯班工坊與孔子學院的輸出模式基本相同，即中國的職業技術學校尋找當地的合作夥伴，在當地學校落地並開設課程，教授中國標準的相關技術，而學生畢業後投入服務當地的項目。

例如泰國的魯班工坊，即為配合中國在泰國投資70億美元的一帶一路高鐵項目，開設高鐵檢修技術和鐵道訊號自動控制2個專業。在吉布地，魯班工坊的專業是鐵道營運管理，同樣服務於一帶一路項目，由中國企業建設的亞吉鐵路。

除此之外，配合蒙內鐵路、匈塞鐵路等一帶一路項目，魯班工坊在沿線各地國家開設了自動化、工業機器人、新能源、鐵道、動車組檢修、汽車、機械、電子訊息等課程。

魯班工坊的中方統籌是天津政府，不過，中國國家主席習近平多次在國際場合提及，2018年中非合作論壇開幕式上，習近平提出在非洲設立10個魯班工坊。今年習近平在與中亞多國領導人會晤時，也都提到對外建設魯班工坊。

澳洲國立大學全球管理學院研究員范德克里（Dirk van der Kley）表示，魯班工坊可以塑造中國在東道國行為的敘事，給中國更多的政治活動空間。雖然魯班工坊是由天津政府負責，但習近平和其他中國高層領導人在與外國元首會晤時頻頻提到這個職訓體系，說明這個項目得到了中央政府支持。

范德克里說，這是地緣經濟的考量，讓中國的項目更有吸引力。隨著時間的推移，中國將自然而然的成為這些東道國的首選合作夥伴，當地學生也更加熟悉中國的技術。

此外，也有專家認為，魯班工坊將使得中國和發展中國家的聯係更加緊密，從而在地緣經濟上占據優勢。

英國諾丁罕大學當代中國研究學院副教授蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，不能責怪發展中國家接受資源，如果中國是唯一的提供者，他們自然會接受中國的資源，同時也不能責怪中國，如果發展中國家對這些項目的需求為零，那麼沒有人會報名參加，這些項目就會慢慢消失。

蘇利文認為，最好的方法就是西方世界提供一個與魯班工坊媲美的項目，進行良性競爭。

一帶一路 泰國 習近平

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