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北京官媒72記者赴上海採訪全被「彈窗」 求助中宣部

記者陳言喬／即時報導
北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。（微信截圖）
北京官媒集體赴上海採訪進博會，結果全被北京健康寶「彈窗」回不了家，求助中宣部。（微信截圖）

現在出了北京，很可能就回不了家。北京「健康寶」動輒給人「彈窗」，最新的一起案例是，聯合赴上海採訪進博會的數十名北京中央級官媒記者全被「彈窗」，都無法回京，他們已集體求助中宣部解決。

根據網路微信截圖顯示，署名「進博會央媒」的微信群組中有人求助中宣部，他稱「@ZH您好，我們去進博會的幾位記者都被北京健康寶彈窗（彈3），請問中宣部能否給幫忙解決一下這個問題？」

結果群裡各大中央官媒紛紛留言：「人民日報赴進博會的72人皆彈窗」；「中國日報也是全彈」；「經濟日報也是全部彈窗」；「中國婦女報社全部彈窗」。

提問的某家媒體還給群裡的官員提供消息稱：「據了解，此前入滬抗疫的北京人員也遇到過此問題，是官方出面解決的」。

中國的「彈窗」，是官方利用大數據資料，依靠各地的手機基地台，以及進入公共場所及社區的掃碼動作，掌握每名手機持有人的行蹤藉此防疫。當疫調發現某一地點出現染疫者蹤跡與手機持有者有「時空交會」時，手機就會出現一串文字（彈窗），勒令手機主人立即向所在地居（村）委會報告，然後返家接受隔離。若在省外，就只好留在原地，等「彈窗」解除才能回家。

各省市中又以北京執行的最嚴格最徹底，引起多人抱怨，網友稱，「不怕病毒，只怕彈窗」；「進出北京，比出國還難」。網傳截圖顯示，北京市民熱線12345，每天都有多達20萬餘用戶提出申訴。網友痛斥北京健康寶根本是出了京就彈窗，讓人不能回家。

中國衛健委昨天（5日）舉行記者會特別提到個別地區任意「賦碼彈窗」限制人員出行，將進行整治，但似乎仍未見成效。

除最新這起官媒集體被「彈窗」外，中國知名「紅二代」、81歲的中國市長協會副會長陶思亮，近日與丈夫離京搭高鐵去浙江湖州參加活動，儘管湖州沒有疫情風險區，仍被北京健康寶「彈窗」禁止返京。她在微信上也爆料整個過程，怒批大數據流調不專業、太粗糙，質疑北京健康寶根本不符合國家規定的「精準防疫」。

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