內蒙女因防疫過嚴墜樓亡悲劇 官方：嚴肅追責

內蒙古呼和浩特市來疫情大增，防疫嚴格。圖為市民早前進行核酸檢測。（中新社）

中國過度防疫引發悲劇事件層出不窮，內蒙古呼和浩特市一位女子疑因居住區域長期被焊上鐵皮封控，加上有憂鬱症狀，由12樓高處墜樓身亡。內蒙官方今天（6日）通報表示，將對此次事件中的相關責任人嚴肅追責問責、依法依規處理。

繼甘肅 蘭州3歲男童送醫受阻身亡後，4日內蒙古呼和浩特市一位王姓女子也因居住區域長期被焊上鐵皮封控，由十二樓高處墜樓身亡。這名王姓女子的女兒曾多次求助120（救護系統）請求派出救護車救治其母，但終未派出。

根據紀錄顯示，王某女兒第一通撥打的120電話是當天下午5時23分，王女在6時4分墜樓，120救護車直到6時39分才到現場，但王女已明顯死亡。

根據當地居民微信 群組的紀錄顯示，4日晚間6時，該社區二單元門口一女子墜樓，一位女孩不久後在群裡面求助「來人啊！求求你們了快點把門打開！」她一度哽咽問「我媽媽是不是要沒有了？」而一段影片顯示，在被打開的鐵皮門前，一名年輕女性蹲在母親旁邊痛哭。

針對此事，內蒙古官方今天通報稱，病例所在樓道單元門未從外上鎖，也未用擋板封死，在單元門周邊設置了約4平米的隔離圍擋，圍擋門安裝可從外面打開的插銷進行封閉，由社區值班人員24小時巡邏值守，防止其他人員出入。

通報稱，經過調查，物業管理人員和社區工作人員反應遲緩、應對不力，對突發事件缺乏敏感性，在得知死者有自殺傾向後，沒有第一時間入戶進行現場干預並上報，未能阻止悲劇的發生。暴露出社區物業服務滯後、社區工作存在短板，也反映出120急救調度機制不完善等問題。

通報說，「我們將深刻汲取此次事件教訓，全面排查工作中存在的問題，進一步優化120急救調度機制和社區管理服務工作流程，加強基層工作人員培訓教育 ，自上而下層層壓實工作責任，並對此次事件中的相關責任人嚴肅追責問責、依法依規處理」。