重掛載 中國大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展

翼龍-3無人機真機，首度在第14屆「中國航展」（珠海航展）亮相。（取材自微博）

中國研製的大型無人機「翼龍-3」，即將首度在第14屆「中國航展」（珠海航展）亮相。中國官媒聲稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」的特點，且強調在同級別無人機系統產品中，處於國際先進水平。

據中國央視軍事報導，「翼龍-3」是中國完全擁有自主智慧財產權的無人機平台，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。消息也稱，此次航展還會有1月初才試飛成功的改良版「翼龍-1E」首次參展，且將會使用400多公斤的最大外掛、掛載9彈進行飛行表演，包含「空對地」彈等4種彈型。

中國航空工業中航無人機公司「翼龍-1E」總設計師唐勇指出，通過多年技術積累，翼龍系列有14萬小時使用經驗，一個是技術、一個是經驗，都有必要反哺回新的型號形成新的品牌，使翼龍在1到2噸這一塊繼續在國際上有比較好的競爭力。

不過對於最新的「翼龍-3」，目前並未有詳細的性能與規格的資訊。但從央視公布的畫面中可以看到，它兩翼各有四個掛架，至少能夠掛載八枚彈頭，此次展示的則是掛載四種彈型各兩枚的配置。

另據環球網消息，此次在珠海舉辦的航展，將會有多款中國自行研發的軍民用途無人機亮相。具體而言，包含：「翼龍-1E」、「翼龍-3」、「無偵7」、「無偵8」、「攻擊11」、「雲影」和「旋戈」等款式。

公開資料顯示，「翼龍」系列無人機是中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計。其中「翼龍-1」機身長9.34公尺、翼展14公尺；「翼龍-2」機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，最大起飛重量4.2噸，外掛能力為480公斤，可實現20小時持續任務續航。