中國過度防疫再釀悲劇 內蒙古呼和浩特女子墜樓亡

內蒙古呼和浩特市的市民在登記資料，準備進行核酸檢測。（中新社資料圖片）

中國過度防疫 作為，近期引發不少悲劇，如今再添一起。繼甘肅蘭州男童身亡案後，最新的案件是內蒙古呼和浩特一位女子，疑似因為居住區域長期被焊上鐵皮封控，加上有憂鬱症 狀，由12樓高處墜樓身亡。

據財新網報導，11月4日內蒙古呼和浩特市新城區北垣東街興光A9小區王姓女子跳樓身亡，警方已排除他殺可能、且稱其患有「焦慮障礙」。報導稱，10月初以來該女子居住的小區就因為防疫被釘上鐵皮，10月底她居住的樓又被焊上鐵門。

當地居民微信 群組的紀錄顯示，4日晚間6時，多位業主指出二單元門口一女子墜樓，一位女孩不久後在群裡面求助「來人啊！你趕緊把單元門打開，把單元門打開！求求你們了快點把門打開！」她更一度哽咽問「我媽媽是不是要沒有了？」而一段現場影片顯示，在被打開的鐵皮門前面，一名年輕女性蹲在母親旁邊痛哭。

報導稱，10月中旬當地社區門還未被焊上，但10月25日二單元有2人核酸檢測陽性，就被焊上鐵皮，不久五單元也被焊上鐵皮。居民指出，10月4日起小區一直被封控，由新春社區管理周邊其他小區，「一個社區管很多小區，索性全釘鐵皮」，不只社區本身，連接各社區的道路也被封。有居民表示，墜樓女子有憂鬱症狀，但不是很明顯。據指出，墜樓女子年紀為55歲、有一名29歲女兒同住。

另據河南「頂端新聞」報導，有住戶在群組抨擊「6點15分就打電話了，6點50分（救護車）還不來」。對於為何物業幾十分鐘內才將鐵皮門打開？當地民警回覆「無可奉告」。而女孩在母親身旁痛哭時，有其他棟的住戶不忍心提議下去陪她、也強調自己身處的大樓並未有感染者，但也未獲放行。

此前，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁才在10月30日主持疫情防控會議，強調不能因為出現一兩個病例就封住整個小區，不能無差別無休止地管控和限制，讓城市逐漸恢復活力。緊鄰呼和浩特市的鄂爾多斯市政法委11月3日還宣布，遭遇危及人身安全的情況，特別是危及生命安全的緊急情況時，民眾「有權採取措施自救或緊急避險」，這則通告登上中國多個平台熱搜，被稱為是「有溫度的政策」。