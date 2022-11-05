中國科學精準防控記者會 未提具體放鬆防疫措施

中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。(央視新聞截圖)

中國國務院 聯防聯控機制5日下午召開「科學精準做好疫情 防控」新聞發布會，對於外界關注是否放鬆清零防疫政策，中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，將會「不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準」。不過，她並未說明實際可能優化完善防控的其他細節。

中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

米鋒表示，要嚴格執行第九版防控方案和「九不準」要求。提高科學精準防控水準，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

對於當前疫情現況，胡翔表示，近日，全中國每日報告新增陽性感染者數量波動上升，疫情繼續呈現點多、面廣、頻發特點，形勢嚴峻複雜，跨省跨區疫情增多，多地新舊疫情疊加交織，烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等省會城市發生了聚集性疫情，局部地區出現了疫情反彈。

胡翔指出，目前，新疆、內蒙古疫情防控攻堅行動已取得初步成效，廣東、福建、黑龍江、河北、河南 局部暴發疫情正在逐步趨穩，其他省份的疫情多點散發，全中國疫情總體可控。

她並指，當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，中國國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。「我們堅持『動態清零』總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。」