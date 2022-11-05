我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄夜店大火已釀15死 恐是顧客射煙火槍釀禍

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

中國科學精準防控記者會 未提具體放鬆防疫措施

記者葉文義／即時報導
中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。(央視新聞截圖)
中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。(央視新聞截圖)

中國國務院聯防聯控機制5日下午召開「科學精準做好疫情防控」新聞發布會，對於外界關注是否放鬆清零防疫政策，中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，將會「不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準」。不過，她並未說明實際可能優化完善防控的其他細節。

中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，當前，中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻複雜。要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到早發現、快處置、防外溢。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

米鋒表示，要嚴格執行第九版防控方案和「九不準」要求。提高科學精準防控水準，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

對於當前疫情現況，胡翔表示，近日，全中國每日報告新增陽性感染者數量波動上升，疫情繼續呈現點多、面廣、頻發特點，形勢嚴峻複雜，跨省跨區疫情增多，多地新舊疫情疊加交織，烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等省會城市發生了聚集性疫情，局部地區出現了疫情反彈。

胡翔指出，目前，新疆、內蒙古疫情防控攻堅行動已取得初步成效，廣東、福建、黑龍江、河北、河南局部暴發疫情正在逐步趨穩，其他省份的疫情多點散發，全中國疫情總體可控。

她並指，當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，中國國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。「我們堅持『動態清零』總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水準，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。」

疫情 國務院 河南

上一則

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

延伸閱讀

胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城

胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城
加強防控+外需不振 中國出口恐持續放緩

加強防控+外需不振 中國出口恐持續放緩
中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　
即將放寬疫情防控？ 傳陸正籌畫取消航班熔斷機制

即將放寬疫情防控？ 傳陸正籌畫取消航班熔斷機制

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感
台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久
高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄
警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態