進博會登場 習近平：推動共享中國大市場機遇

第五屆中國國際進口博覽會4日晚在上海舉行開幕式，圖為媒體記者在新聞中心觀看開幕式。（中新社）

中共20大 後，中國舉辦的首場大型國際展會—「第五屆中國國際進口博覽會」（進博會）4日晚舉行開幕式，中國國家主席習近平 視訊致詞時宣示，將推動各國各方共享中國大市場機遇，共享制度型開放機遇、共享深化國際合作機遇。新任中共政治局常委李強也強調，「中國對外開放大門只會越開越大」。

4日晚開幕式由中國副總理胡春華主持。面對各界關切20大後中國改革開放的下一步，習近平在發表題為「共創開放繁榮的美好未來」致詞時表示，5年前，他宣布舉辦進博會，就是要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇。

他稱，中共20大強調，「堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟」。

習近平稱，將加快建設中國國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推進高質量共建「一帶一路」。

他表示，中國還將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施新版「鼓勵外商投資產業目錄」，深化服務業擴大開放綜合示範區建設；實施自由貿易試驗區提升戰略，加快建設海南自由貿易港。

習近平並指，將全面深入參與世界貿易組織改革談判，推動貿易和投資自由化便利化。積極推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA），擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，推動構建人類命運共同體。

李強致詞時稱，過去中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來要實現高質量發展，也必須在更加開放的條件下進行，「中國對外開放大門只會越開越大」。

據主辦單位表示，本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展，數量超過上屆。參加本屆進博會的世界500大和行業龍頭企業超過280家。

但相較於外商積極參與，台商參展家數在新冠疫情爆發後卻呈逐年遞減趨勢，今年只有20家台商參展。前四屆進博會參展的台商家數依序為：72家、100204家、100零3家、35家。

據了解，參與本屆進博會的台商包括：喬山健康、南僑食品、宏達通訊（HTC）、皇冠箱包、森田藥妝、冠捷科技、旺旺水神等。