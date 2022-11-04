CNN：德總理率商界代表訪北京 對中依賴更勝以往

德國總統蕭茲（左）與中國國務院總理李克強4日在北京人民大會堂合影。美聯社

德國 總理蕭茲 （Olaf Scholz）今天率領商界領袖代表團首度訪問北京 會晤中國國家主席習近平，釋放出一個很明顯的訊息：德國和全球第二大經濟體中國的商業合作必須持續下去。

蕭茲今天上午抵達北京，在北京人民大會堂與習近平會面，下午會見國務院總理李克強。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據熟知內情人士透露，這次與蕭茲一起旋風式訪問中國1天的德國企業代表有12家，包括福斯汽車集團（Volkswagen）、德意志銀行（Deutsche Bank）、西門子集團（Siemens）以及巴斯夫（BASF）化工集團等巨擘的執行長等，預料將與中國企業舉行閉門會議。

德國正逐步走向衰退之際，蕭茲成為約3年內首位到訪中國的七大工業國集團（G7）領導人，但仍有質疑聲認為身為歐洲最大經濟體的德國，在經濟利益上與中國走得太近。

自從俄羅斯今年入侵烏克蘭起，德國被迫捨棄長期依賴的俄國能源。而現在，蕭茲的聯合政府裡又有人擔心德國與中國的關係日深。北京曾稱與俄國的友誼「無上限」，而中國與美國的關係卻在日益惡化。

中國向德國漢堡港取得一處碼頭持股，引起西方關切。

中國遠洋運輸公司（Cosco）去年提議收購漢堡港內4座貨櫃碼頭其中一座的35%股權，引發激烈辯論。在政府部分人士施壓下，賣出的股權最終下降到24.9%。

這項原本可能達成的協議在德國國內引發關切，與中國保持更緊密連結，恐會讓重要的基礎建設暴露在北京的政治壓力下，並讓中國企業獲得不成比例的利益。

但德國面臨國內經濟困境的挑戰，其實根本沒有與中國脫鉤的本錢。德國的消費者與企業正苦於歐洲能源危機，經濟衰退危機籠罩。

衣佛國際經濟中心（ifo Center for International Economics）主任佛拉希（Lisandra Flach）告訴CNN，如果歐洲聯盟和德國要和中國劃清界線，會導致德國經濟面臨「國內生產毛額（GDP）的巨大損失」。

德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）估計，歐盟與中國的貿易往來若大幅降低，將削減德國GDP達1%。

隨著德國與一度身為主要天然氣供應國的俄國逐漸減少貿易，德國需要挽救出口市場。

華沙大學政治學與國際關係助理教授烏拉托夫斯基（Rafal Ulatowski）表示，談到中國，德國不會想要「也失去這個市場，這個經濟夥伴」。「他們將會試圖讓這段關係維持得愈久愈好。」

西方國家對俄羅斯施加嚴厲的經濟制裁，中國卻公開表示要在俄烏戰爭中保持「中立」，同時加強與莫斯科貿易。這在歐洲引發強烈反彈，且由於中國執行嚴格清零防疫政策，部分公司已經開始對在中國做生意持審慎態度。

柏林當局也感受到中國人權紀錄帶來的壓力。70個民權團體2日對蕭茲發表一封公開信，要他「三思」訪問中國的決定。

信中指出，德國「減少了對一個專制強權的經濟依賴，卻又加深了對另一個專制強權的經濟依賴」。

儘管面臨北京的防疫限制和地緣政治緊張，德國卻有充分的經濟動機與中國維持緊密關係。

中國去年連續第6年成為德國最大貿易夥伴。根據官方數據，中國和德國在2021年的雙邊貿易額為2450億歐元，較2020年成長超過15%。

基爾世界經濟研究所經濟學助理教授桑德坎普（Alexander-Nikolai Sandkamp）表示，德國對中國的依賴在各種產業都可見到。德國去年有12%進口額來自中國，德國進口的80%筆電與70%手機來自中國。德國的汽車、化工與電機工業也仰賴中國貿易。