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一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東

記者林宸誼／即時報導
京東集團董事局主席劉強東。路透
京東集團董事局主席劉強東。路透

今年以來，京東集團董事局主席劉強東，三次將子公司股份，轉讓給京東集團副總裁繆欽，但劉強東在京東集團仍佔股13.8%，掌握總投票權的76.1%。

第一財經日報報導，根據天眼查，最近一次是在10月27日，劉強東將所持有的江蘇京東邦能投資管理有限公司股份轉讓給京東集團副總裁繆欽。轉讓完成後，該公司由繆欽、李婭雲、張雱，分別持有45%、30%、20%股份。

9月16日，京東健康在港交所發布公告，為提高行政效率，劉強東訂立股權轉讓協議，將於宿遷天寧持有的45%股權轉讓給繆欽。根據新合約安排，宿遷天寧的新登記股東為繆欽、李婭雲及張雱，分別持有45%、30%、25%股份。

同樣在9月16日，京東物流發布公告，宣布為提高行政效率，劉強東訂立股權轉讓協議，將於西安京東持有的45%股權轉讓給繆欽。

京東集團方面，2022年4月，京東在港交所提交的文件顯示京東的最新股權情況。其中，劉強東持股4.332億股普通股，佔股13.8%，佔總投票權的76.1%。其他京東高管徐雷、許冉、張雱持股低於普通流通股的1%。

天眼查顯示，劉強東仍擔任京東科技董事長，持股比例達8.84%，此外劉強東在京東叁佰陸拾度電子商務的投資比例達到45%。

今年4月7日，京東宣布集團總裁徐雷，出任京東集團CEO，負責日常營運管理，並向京東集團董事局主席劉強東匯報。同時，徐雷將以執行董事的身份加入京東集團董事會。

而劉強東將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業中。去年9月6日，京東曾宣布京東零售CEO徐雷升任京東集團總裁，負責各業務板塊的日常營運和協同發展。

股價看，京東物流與京東健康在上市後股價表現並不理想；但京東旗下另一家子公司京東科技進展頗多，京東科技2日宣布與上海移動達成合作，未來雙方將聚焦平台型智慧城市、數位政府以及數據中心、雲計算和大數據等領域開展全方位實質性合作。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林指出，電信商想要和互聯網企業合作，之前就有騰訊和移動合作案例。而對於京東，也急於突破當前業務生態，透過合作來充實自身業務。

從合作看，移動手上有很多政府和國企客戶資源，京東手上有雲資源，所以京東想要藉道發展。而上海移動之前和上海市政府簽訂數位政府戰略協議，需要引入技術算力支持方。

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