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瑞銀：中國10月經濟不妙 預期政策支持將加碼

記者林則宏／即時報導
中國極端防疫作為對經濟的衝擊顯而易見，目前上海街頭就隨處可見待租的商鋪。記者林則宏／攝影
中國極端防疫作為對經濟的衝擊顯而易見，目前上海街頭就隨處可見待租的商鋪。記者林則宏／攝影

為確保中共20大順利召開，中國10月進一步緊縮各項防疫措施。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤因此預期，即將公布的10月數據可能顯示中國經濟增長動能走弱，其中工業生產、社會消費品零售、房地產銷售和出口年比增速將走弱。

汪濤認為，為此官方政策支持可望繼續加碼，可關注將於下個月召開的中共中央經濟工作會議。另，預計明年3月中國全國兩會召開前，現行防疫政策不會明顯調整，不過地方執行層面可能會持續微調和優化。 

汪濤3日發布的研究報告指出，中國國家統計局公布的10月製造業PMI下行0.9個百分點至49.2，財新PMI則上行1.1個百分點至49.2；國家統計局非製造業商務活動指數進一步下行1.9個百分點至48.7。

報告稱，10月中國防疫政策再度收緊，估計即將公布的10月宏觀資料可能顯示經濟增長動能走弱。CPI年比可能回落，PPI可能陷入通縮。

因此，汪濤指出，即將於12月召開的中共中央經濟工作會議預計會維持寬鬆基調，未來幾個月政策支持可望繼續加碼穩增長。

汪濤及其研究團隊認為，今年冬季中國疫情仍將面臨挑戰，需要進一步加快疫苗加強針接種（尤其是80歲及以上的老年人），改善醫療設施和增加醫院承載力，並更加科學地制定對Omicron病毒的宣傳策略和預期管理。

報告稱，未來幾個月，疫情可能持續抑制中國的消費和服務活動復甦，出口增長勢頭料將放緩，房地產銷售和建設活動可能持續低迷，而基建投資可能依然穩健。

整體而言，預計未來兩個季度中國經濟季比增速可能放緩。汪濤仍認為，2023年第2季起，中國的防疫形勢可能明顯好轉，因此維持對2023年全年GDP年比增長4.5%左右的預測不變。

但也不排除中國有可能會在更長時間內維持現行防疫政策，在這種情況下，2023年全年GDP增速恐將明顯低於基準預測。

防疫 中共 疫情

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