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中國神舟14號太空人進入夢天艙 將迎神舟15號到來

記者廖士鋒／即時報導
中國神舟14號太空人3日下午首度進入夢天艙。（圖／截自央視新聞）
中國神舟14號太空人3日下午首度進入夢天艙。（圖／截自央視新聞）

中國太空站的夢天實驗艙完成轉位、使太空站呈「T」字形後，神舟14號太空人已經進入夢天艙，後續將會有天舟五號貨運太空船、神舟15號太空船到來，屆時中國太空站將會有兩批太空人一齊工作。

據央視新聞引述中國載人航太工程辦公室消息，2022年11月3日15時12分，神舟14號太空人乘組順利進入夢天實驗艙。這也是夢天艙發射後首度有太空人進入。後續神舟14號太空人乘組將在「天宮」太空站內先後迎接天舟五號貨運飛船、神舟15號載人飛船的訪問，屆時神舟14號、15號兩個乘組將完成中國航太史上首次太空人乘組在軌輪換。

央視新聞畫面顯示，神舟14號三位太空人進入夢天艙之後，首先做的是安裝艙門保護罩，接著三位太空人站在一起向地面宣布成功進入夢天艙，並各自講出任務吉祥語，包含「夢天問天，天宮夢圓」、「圓夢九天、精彩繼續」、「築夢蒼穹、唯有奮鬥」等。

根據中國官方計畫，下一步天舟五號貨運飛船將會在11月12日發射升空，此後神舟15號將會在11月底或者12月初發射，屆時將會搭載三位太空人，與神舟14號的3位太空人一起執行輪換任務。

目前執行天舟五號飛行任務的長征七號遙六運載火箭已完成出廠前所有研製工作，於10月11日運抵海南文昌航天發射場；神舟15號則預計會在酒泉發射中心升空。

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