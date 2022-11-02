德總理蕭茲訪中前撰文：德關注台海、奉行「一中政策」

德國總理蕭茲2日在柏林一場新聞發布會。(歐新社)

德國 總理蕭茲 4日訪問中國，行前他為德國「法蘭克福匯報」撰文稱，德國關注台海局勢，奉行「一個中國」政策，旨在以維護基於規則的秩序，和平解決衝突。

蕭茲指出，「台海的緊張局勢令人擔憂。與美國和許多其他國家一樣，我們奉行一個中國政策。但這意味著，任何現狀的改變都必須和平、通過雙方協議發生。我們的政策是維護基於規則的秩序，和平解決衝突，保護人權和少數群體的權利，以及自由、公平的全球貿易」。

蕭茲對中國正式訪問，是其就任以來首次訪問中國，也是新冠疫情 發生以來歐洲國家領導人首次訪中。德國總理上一次訪華是2019年9月梅克爾的國是訪問。

蕭茲在「法蘭克福匯報」撰文解釋為何他要訪問中國。他說，「自從我的前任上次訪問中國，已經過去三年。三年來，挑戰和風險不斷增加—在歐洲、東亞，當然還有德中關係」。三年來，世界也發生了深刻的變化。一方面是因為新型冠狀病毒疫情；另一方面是烏克蘭危機以及對國際秩序、能源和食品供應、全球經濟和物價帶來的嚴重後果。

他認為，「正因為在這種情況下，一切照舊是不可能的，所以我希望訪問中國。由於疫情和中國採取的嚴格防疫措施，在很長一段時間內訪問無法成行。這使得現在進行直接對話變得更加重要」。

蕭茲在文中表示，今天的中國已不再是五年或十年前的樣子。如果中國發生變化，德國與中國的交易也必須發生變化。他認為，中國必須在衝突中扮演更具建設性的角色。德中關係不能脫鉤，中國仍然是德國的重要經濟夥伴。德國希望與中國在氣候變化、全球衛生問題和糧食安全等領域展開合作。

蕭茲還表示，「在我出訪前夕，我們與包括馬克宏總統(法國)在內的歐洲夥伴以及我們的跨大西洋朋友進行了密切協調」。歐盟正確地將中國描述為「合作夥伴、競爭對手」。與此同時，競爭在近年來是毫無疑問地加強了。

據德國聯邦政府公佈的簡報顯示，蕭茲將在德國當地時間11月3日出發，11月4日抵達北京，對中國進行為期一天的正式訪問。蕭茲將在北京首先會見習近平主席。隨後，與李克強總理舉行會談。雙方的討論將集中在雙邊關係、應對氣候變化、俄烏局勢以及東亞局勢等國際問題上。

蕭茲將率領一個高級商業領袖代表團訪問中國，其中包括愛迪達、德意志銀行、西門子、BioNTech、大眾、寶馬等德企的首席執行長。