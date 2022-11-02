堅持「動態清零」 現階段前往中國需三思

永無止境的核酸檢驗、查驗核酸碼已成為中國所有人的生活日常。圖為上海人民廣場一處核酸檢測亭。記者林則宏／攝影

面對新冠肺炎疫情 ，台灣選擇「躺平」，但中國仍堅持「動態清零」，加上兩岸對於染疫的認定標準不同，台灣民眾現階段若要前往中國務必三思。因為即便登機前48小時內兩次核酸檢測 都是陰性，入境中國後仍可能被認定為新冠感染者，不僅得自行承擔高額醫療費用，且何時能出院完全不可測。

台灣目前每日確診仍達兩、三萬例，但對一般民眾日常生活基本已無任何影響，但中國迄今對疫情依然嚴陣以對。以上海為例，10月30日發現一名無症狀感染者，就有1,603人慘遭匡列為密切接觸者，而遭到隔離管控。

這1,603人居住的小區則立即實施「2+5」封控措施，亦即前兩日實施封閉管理，所有人員不得進出，後五日所有住戶實施自我健康管理。因此，目前在中國，不時就會遭到無預警封控。

但現在從台灣入境中國影響最大的，莫過於兩岸對於染疫與痊癒的認定標準不同。台灣指揮中心今年4月3日已將解除隔離治療條件調整為Ct值≧30。中國現行第九版新冠肺炎診療方案，出院或解除隔離標準則為核酸檢測Ct值≥35。

因標準不同，不少民眾從台灣入境中國時，儘管登機前48小時兩次核酸檢測都是陰性，入境後還是被認定為陽性感染者。上海基於防疫 考量，早前已大砍上海飛航台灣的航班，但即便每周入境上海的人數有限，目前上海每日通報的疫情，依然幾乎每天都有來自台灣的新冠感染者。

根據上海市衛健委通報，10月22日至31日這十天就天天都有來自台灣的無症狀感染者，累計感染者共25人。其中10月24日通報六例來自台灣的無症狀感染者，其中一例是10月13日抵達上海，另五例是搭乘10月22日同一航班抵達上海浦東國際機場。

中國知名台灣人社群「台商太太新天地」微信公眾號，近日就有民眾分享從台灣飛抵廈門後的「確診全紀錄」。文章稱，台灣現在染疫者眾，但康復後身體通常還會存有新冠病毒碎片（或叫病毒屍體）至少三個月。因此染疫三個月內，很容易被測出CT35左右，若在此期間入境中國就會被「判陽」，需自費送醫。

這名民眾表示，他全程完全無症狀，住院七天，花了人民幣5,000元的醫院檢查費，若住更多天費用就更貴。若要住單人房，一天費用將近人民幣2,000元，且不見得有病房。但一般病房很擁擠，兩人房硬擠三張床。有網友也留言稱，在中國一旦確診，「醫院環境是真的挺糟糕的」。

不少目前在中國的台灣民眾都認為，新冠病毒並不可怕，可怕的是一旦被認定確診後，後續可能面對的各種管控措施和醫療。上海一名台商表示，早前上海閔行區有個台灣小朋友確診，最後是在眾多上海台灣民眾努力下，媽媽才得以獲准和小朋友一起住院接受治療。這對母子最後住院十天，共花費人民幣3萬元。

早前上海解封後，某台資銀行員工從台灣飛抵上海，也在隔離期間被認定為陽性感染者，但因CT值一直不能達到中國的出院標準。據傳，這名台籍員工最後在醫院住了70多天。

由於中國現行極端防疫措施短時間都無鬆綁跡象，目前許多在中國工作、生活的境外人士都急於離開。許多人也建議，在中國未調整其疫情管控措施前，現階段非必要最好都暫時不要前來中國。