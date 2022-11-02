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颱風奈格襲香港 八號風球生效 沿海巨浪拍岸

香港中通社11月2日電
11月2日，香港天文台因應熱帶風暴尼格發出八號西北烈風或暴風信號（俗稱“八號風球”），香港鴨脷洲海怡半島海旁有巨浪拍岸。 中新社
11月2日，香港天文台因應熱帶風暴尼格發出八號西北烈風或暴風信號（俗稱“八號風球”），香港鴨脷洲海怡半島海旁有巨浪拍岸。 中新社

颱風「奈格(Nalgae)」2日靠近香港，香港天文台當天下午1時40分發出八號烈風或暴風信號，成為50年來首次在11月發出八號風球。

香港各區提前做好防風準備，市民有序下班，國際金融領袖投資峰會更是無懼風雨如期舉行。

根據香港天文台的熱帶氣旋警告資料庫，自1946年有紀錄以來，只有1954年和1972年出現過11月懸掛八號風球的紀錄。此次是50年來首個11月的八號風球。

天氣不似預期，香港早有準備。前一天，香港天文台已預測2日風勢會逐步增強，提前公佈考慮在2日發出八號烈風或暴風信號，讓市民做好防風措施，當天晚間就有市民提前到超市囤貨。

2日早上，特區政府教育局公佈所有學校停課；上午11時40分，天文台再次預告，將在下午1時40分或之前懸掛八號風球，「打工仔」也有序陸續離開公司回到安全地方。

各項公共交通服務維持正常，路面交通暢通，港鐵及各巴士公司加強服務以疏導人流。金鐘、中環等大型轉乘地鐵站有大批市民乘搭，無論車廂多擁擠，上下車依舊有禮有節。

每當掛八號風球，批評天文台掛得太遲幾乎成為「必備選項」。不過，這一次有市民表示，天文台提早兩小時預告，讓住得較遠的人有時間回家，可以接受此次颱風信號的公佈時間。

雨交加，特區政府民政事務總署為有需要人士加開臨時庇護中心，全港庇護中心共26間，遍佈各區，成為露宿者溫暖的「避風港」，已有近50人入住。

以往在風暴期間，靠近海旁的地區首當其衝。經常水浸的鯉魚門三家村，岸邊已架設防水閘，亦堆疊好沙包。當天，維港兩岸海旁設置「水馬」路障，並圍起封條，禁止市民出入危險地帶，但仍有市民在維港兩岸海旁跑步、釣魚，甚至下海游泳。在紅磡，有市民對記者笑說：「打風沒事出來釣魚解悶」，跑步的小伙說平時沒時間，颱風假最適合跑步了。

下午，「奈格」未如想像般強烈，香港街道上許多商舖開門迎客，有新開的餐廳排起人龍；在港島區一家大型超市，熟食區已被搶購一空，但蔬菜及生肉供應充足，齊全滿架。

入夜後，「奈格」進入香港天文台100公里範圍內，風勢明顯增加，雨勢越來越大。特區政府暫時收到1宗樹木倒塌報告。

八號風球，是惡劣天氣的標誌，在香港完善的預告、危機應對機制下，更像是一個等風來的儀式。

香港 釣魚 庇護

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