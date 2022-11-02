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中共中央軍委發文 要求深刻領悟「兩個確立」

記者陳政錄／北京即時報導
習近平以中共中央軍委主席身分出席解放軍活動。新華社
習近平以中共中央軍委主席身分出席解放軍活動。新華社

據中國央視報導，中共中央軍委2日印發《關於深化軍委主席負責制貫徹落實的若干意見》，內容提到「兩個確立」、「兩個維護」，並直接表明，「聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心成為新時代人民軍隊（中共解放軍）鮮明特質。」

習近平在上月23日召開的中共二十屆一中全會上，邁入第三任中共總書記、中央軍委主席任期，繼續黨政軍一把抓，而在此次中共二十大召開前後，中國軍方在不斷重申「聽黨指揮」的基礎上，也更加強調「聽習主席指揮」。

據央視新聞，為深入貫徹中共二十大精神，推動解放軍全軍以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制，日前，中共中央軍委印發《關於深化軍委主席負責制貫徹落實的若干意見》。

報導稱，意見指出，自中共十八大以來，中共中央、中央軍委做出一系列政治設計和制度安排，引導解放軍增強四個意識、堅定四個自信，做到「兩個維護」，取得重大成果。

意見稱，上述措施，為解放軍實現偉大變革提供了根本制度保障，「聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心成為新時代人民軍隊鮮明特質。」

意見還分析，解放軍實現建軍一百年奮鬥目標、開創國防和軍隊現代化新局面的形勢任務，要求共軍深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，進一步強化貫徹軍委主席負責制的政治自覺，把「習主席」和軍委決策部署落到實處，完成好黨（中共）和人民賦予的各項任務。

事實上，近期《解放軍》報也已連續第七天，在頭版刊文談學習貫徹中共二十大精神。在2日發表的第七談中，也強調要在思想上、政治上、行動上和「黨（中共）中央、中央軍委和習主席」保持高度一致，堅決聽從指揮。

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