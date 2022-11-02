中國衛健委：防疫堅持「動態清零」
中共二十大召開後，中國各部委進入學習「二十大」精神密集期，面對本土疫情持續，中國國家衛健委在2日召開的一場中共黨員幹部大會上，強調防疫政策毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，努力以最小範圍、最短時間、最低成本控制住突發疫情。
據中國國家衛健委官方微信帳號「健康中國」，2日衛健委召開直屬機關中共黨員幹部大會，傳達學習中共二十大精神。中國國家衛健委黨組書記、主任馬曉偉出席會議並講話。
一如其他部委，中國國家衛健委會議首先強調中共二十大召開的重要性，要為全面建設社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興築牢健康根基等，並提到要深刻領會「兩個確立」的決定性意義。
就中共二十大報告中，提出推進健康中國建設，會議指稱，要慎終如始抓實抓細新冠肺炎疫情防控，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅決落實「四早」要求，努力以最小範圍、最短時間、最低成本控制住突發疫情。
會議還說，要持續深化醫藥衛生體制改革，加強「一老一幼」工作，推動中醫藥傳承創新發展，統籌加強衛生健康法治、人才隊伍、生物安全、科技創新、國際交流合作等工作，大力推動衛生健康事業高質量發展。
據中國國家衛健委今晨通報，前一日，全中國新增本土新冠肺炎確診病例409例，本土無症狀感染者2,346例。
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