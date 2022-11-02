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山西襄垣縣委書記翟衛華墜樓身亡 官方稱有抑鬱症

中國新聞組／北京2日電
山西省襄垣縣委書記翟衛華1日墜樓去世。（取材自微博）
山西省襄垣縣委書記翟衛華1日墜樓去世。（取材自微博）

極目新聞報導，北京時間1日晚間，山西省襄垣縣委辦公室發布訃告表示，襄垣縣委書記翟衛華於1日去世。訃告中稱翟衛華7月16日因遭遇車禍，傷勢嚴重，住院治療，治療期間發現其患有抑鬱症，經醫院專家會診並邀請省級心理咨詢專家進行了多次心理疏導，仍未好轉，於當日下午5時左右墜樓，不幸去世，享年53歲。

近年中國官員自殺新聞變多，今年4月上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄在辦公室自盡；同月天津市長廖國勛也驚傳猝逝，享年59歲，廖國勛為栗戰書的舊部，2020年兩度升遷，原本前途看好，網路盛傳他是自殺身亡。

今年7月，甘肅省委常委、省委秘書長周偉因病逝世，但社群媒體傳其為墜樓身亡。同月，調任河北省副省長兼公安廳長不到兩個月的劉文璽，3日突發疾病死亡，享年54歲；當時官方也發布聲明稱劉「不幸離世」，但外界多懷疑死因與唐山打人案有關。

早前有港媒報導，過去幾年中國官場有高官死亡，多被官方稱為「不幸離世」。去年9月，湖南省委宣傳部長曾萬明「因身體原因不幸離世」。2019年11月，官方宣布重慶市委副書記任學鋒「因病醫治無效，不幸離世」。2018年10月，澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症，「在住所墜樓不幸逝世」。

社群媒體 澳門 公安

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