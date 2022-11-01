我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

被剔除接班人後 胡春華首亮相 強調貫徹習近平工作論述

記者陳言喬／即時報導
中國國務院副總理胡春華（中）1日出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議並講話。（新華社）
中國國務院副總理胡春華（中）1日出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議並講話。（新華社）

被排除出中共新一屆政治局的中國國務院副總理胡春華，1日首度公開亮相，他是在北京出席農業相關會議，會上胡春華強調要貫徹落實習近平的「三農」工作論述。

胡春華不但未能在中共20大上成為接班人，更在中共20屆一中全會上落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務，1日他仍以副總理身分出席大陸全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作視訊會議。

新華社報導，胡春華在會上強調，要深入學習貫徹中共20大精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，扎實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取2023年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華說，「三農」戰線要把學習貫徹中共20大精神，作為當前和今後一個時期的「首要政治任務」，深入領會、準確把握中共中央對「新時代新征程『三農』工作」的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

胡春華指出，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。

中共 20大 習近平

上一則

進京狂被「健康寶」擋下 中國催生「養碼、洗碼」產業

延伸閱讀

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
泰國外長：習近平將出席APEC峰會

泰國外長：習近平將出席APEC峰會
越共總書記會見習近平 稱不與台灣發展官方關係

越共總書記會見習近平 稱不與台灣發展官方關係
華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代

華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公