被剔除接班人後 胡春華首亮相 強調貫徹習近平工作論述

中國國務院副總理胡春華（中）1日出席全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作電視電話會議並講話。（新華社）

被排除出中共 新一屆政治局的中國國務院副總理胡春華，1日首度公開亮相，他是在北京出席農業相關會議，會上胡春華強調要貫徹落實習近平 的「三農」工作論述。

胡春華不但未能在中共20大 上成為接班人，更在中共20屆一中全會上落選第20屆政治局委員，僅留下中央委員的職務，1日他仍以副總理身分出席大陸全國冬春農田水利建設暨秋冬「三農」重點工作視訊會議。

新華社報導，胡春華在會上強調，要深入學習貫徹中共20大精神，全面貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，扎實抓好冬春農田水利建設和農業生產，為奪取2023年農業豐收奠定堅實基礎。

胡春華說，「三農」戰線要把學習貫徹中共20大精神，作為當前和今後一個時期的「首要政治任務」，深入領會、準確把握中共中央對「新時代新征程『三農』工作」的部署要求，堅定不移走中國特色社會主義鄉村振興道路，強化加快農業農村現代化的責任擔當，增強全面推進鄉村振興的責任感和緊迫感。

胡春華指出，要不誤農時抓好秋冬農業生產，穩定冬小麥播種面積，擴大冬油菜生產，確保完成擴種任務，做好豬肉等「菜籃子」產品穩產保供，加強防災減災。要將擴大油茶生產作為保障油料供給的重要舉措，強化支持保障。