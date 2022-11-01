進京狂被「健康寶」擋下 中國催生「養碼、洗碼」產業

河北正定縣距北京近，物價又便宜，被網友列為進京前的最佳「養碼」地。圖為鳥瞰正定縣城。（新華社）

北京防疫 嚴格，要求進京人士須在過去連續七天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則「北京健康寶」會有「彈窗」提示無法入京，民眾為了進京只能先選在一安全之處「養碼」，待狀態解除才能順利進京。許多在北京求學或工作的外省民眾近幾個月來都受到「彈窗」所苦，有網民建議北京健康寶乾脆改名叫「彈彈寶」。

「養碼」、「洗碼」是中國互聯網最近流行的防疫新名詞，指的是民眾在進京前，選擇到一個沒有疫情 的縣市區連續待滿七天，待「北京健康寶」的限制入京彈窗狀態解除。

北京中國地質大學副教授邢立達就在微博上分享：「學了一個新的詞，『洗碼』，就是A去C地，先去B（一般是小城）等待七天。」不過底下留言回應也分享洗碼的風險：「運氣不好在B封控也不是不可能。」

一名大V博主「圈少說」也說，他要從武漢回北京，但因為武漢疫情嚴重，他只能先到杭州待一個星期，看看能不能順利回北京，並感嘆「回北京比出國難，不理解為什麽要這樣」。

洗碼也不是都順利的，除了必須確保去的洗碼地點未來七天不會有疫情，就算順利撐過無疫情的七天，也不一定就能順利進入北京。一名網友1日就說，他在大連放完「洗碼假」後，卻發現大連到北京的火車全停駛了。

新歷史合作社總編輯唐建光則在上個月底說，「到泉州洗碼至第五天，忽然有陽性，前功盡棄，徹底進京無望，連夜下單高鐵跑路深圳。跑毒三年，騰挪跳躍，左右都躲不過。」

哪裡最適合養碼？有數據業者趁機推出「養碼指數」，稱第一期首推河北省石家莊的正定縣為養碼地，並列出四個理由：1.離帝都近，彈窗解除後可馬上進京。2.物價便宜，酒店餐飲均在可承受範圍。3.旅遊資源豐富，寺塔廟園隨處可見，歷史厚重，人文燦爛，可趁此機會深度考察。4.距離西柏坡革命聖地不遠，可每天參觀一次，接受革命教育，錘煉思想品格。