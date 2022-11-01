富士康員工因疫離廠 專家：凸顯中國難走出清零

鄭州富士康員工在避免染疫等考量下離廠，當局為安撫發文稱「新冠肺炎不可怕」；有專家認為，中國的清零政策自相矛盾，同時又不斷自我強化，未來讓民眾走出清零觀念得花更多力氣。本報資料照片

鄭州 富士康員工在避免染疫等考量下離廠，當局為安撫發文稱「新冠肺炎不可怕」；有專家認為，中國的清零政策自相矛盾，同時又不斷自我強化，未來讓民眾走出清零觀念得花更多力氣。

美國智庫「外交關係協會」全球衛生問題高級研究員黃嚴忠告訴中央社記者，從各項報導和公開資訊來看，鄭州富士康中，在資訊不透明的情況下，那些寧願徒步返鄉也要離開的員工，有的是出於對COVID-19核酸檢測 會陽性的恐懼，其中有醫學和非醫學的考量。

他說，他們之所以要走，一方面是恐懼病毒，另一方面恐懼一旦陽性後要承受隔離等各種不便的後果。這些和當下中國把病毒妖魔化、把受感染者或密接者汙名化的氛圍有關，而民眾接收的訊息和管道，助長了這樣的情況。

在富士康事件受到海內外關注後，當地政府除了介入安排員工返鄉交通對接、強調「富士康廠區未發生重症感染現象，疫情 總體可控」之外，鄭州市衛健委官方微信公眾號還在10月31日發布了「新冠肺炎（COVID-19）不可怕，可防可治，鄭州權威專家來解答」一文，強調「新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用過於驚慌」。

文章並未解釋「自限性疾病」為何。綜合整理自陸媒的公開報導及專家說明，這類疾病是隨著免疫自行調節，症狀便會減輕到痊癒，不太嚴重的情況下可以不特別去干預或治療。

黃嚴忠說，鄭州衛健委這一篇文章，本身就反映出和清零政策自相矛盾。官方想化解富士康事件緊張的情況、告訴大家實情；但既然不可怕，民眾難免認為「你還要大張旗鼓的清零做什麼？」

富士康事件還反映清零政策的另一個問題，就是會不斷強化、變本加厲。鄭州富士康原本採20混1管的核酸檢測，隨著病例數或混管變異數升高，超過了隔離收容的能力，就必須投入更多人力、用更細緻化的核酸檢測。

他說，這跟上海封城後至今的情況是一樣的，清零政策不斷強化，變成一有感染病例就要大規模隔離或以嚴苛措施來防患於未然。

他認為，疫情清零政策裡有許多悖論。

據黃嚴忠所知，出於對疾病和可能的後遺症的恐懼，還是有不少中國人基本上支持疫情清零政策。未來中國防疫政策若改變，決定要與病毒共存時，「可能官方、衛生體系光是如實地告訴民眾這些疾病真實情況都不夠，民眾可能都還不買你的帳」，反而必須更誇張地強調此病毒沒甚麼害處。

從思想、觀念和輿情來說，中國若要走向疫情正常化，可能會比其他國家艱難。