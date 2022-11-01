天貓雙11預售首時102品牌成交額過億 直播觀看年增6倍

天貓雙十一預售於31日20時開跑，據官方公告，第一個小時便有102個品牌銷售過億。圖取自阿里足跡

中國一年一度的消費節慶「雙11」來臨，其中阿里巴巴旗下的天貓雙十一第一波預售於31日20時正式開跑，據統計，在開賣後1小時，102個品牌成交額過億元。其中，在首小時，淘寶直播場觀年增六倍，「腰部主播」（指收益一般，但瀏覽量較高的直播主）交易額年增速達2.5倍。

而中國國貨品牌成為銷售亮點。據天貓雙十一官方公告，在首小時成交額過億的102個品牌中，國貨品牌佔比過半。包括黑鹿、挪客、牧高笛、森寶、未及、佳奇等國貨品牌首小時成交額均超過去年11月1日全天。其中積木品牌「未及」僅用 10 分鐘的成交額便超過去年雙11全周期。

今年天貓雙 11 負責人表示，該成果源於中國穩健增長的消費需求，源於巨大的市場空間。通過天貓雙 11，數字經濟更好服務於實體經濟發展。

今年天貓雙十一預售活動的一個特色在於，擁有陣容堅強的直播主群，淘寶直播迎來了羅永浩、俞敏洪、張柏芝 與李佳琦等主播。此前，有媒體報導，李佳琦直播間在預售首日的交易額（GMV）達到人民幣215億元，大幅刷新2021年由李佳琦本人創造的雙十一直播間銷售記錄。但是隨即被公司否認數據不實。

此前有統計顯示，過去一年，淘寶新增了超過 50 萬名新主播。天貓雙 11 臨近的前兩個月，有超過 100 家直播機構入駐淘寶。