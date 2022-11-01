我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學招生要多元或種族中立？最高院辯論5小時

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

中國百城新房價連4個月下跌 第4季部分熱點城市緩慢恢復

記者林宸誼／即時報導
10月全中國100個城市新建住宅價格與9月相比下跌0.01%，已連續4個月下跌；二手住宅價格已連續6個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。圖為蘇州一處在建住宅專案。路透
10月全中國100個城市新建住宅價格與9月相比下跌0.01%，已連續4個月下跌；二手住宅價格已連續6個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。圖為蘇州一處在建住宅專案。路透

中指研究院1日發布「百城價格指數報告」顯示，2022年10月，全中國100個城市新建住宅價格與9月相比下跌0.01%，已連續四個月下跌；二手住宅價格已連續六個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。

中指院表示，整體來看，第4季預計各地將繼續致力「因城施策」舉措，在樓市環境漸趨寬鬆之下，部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態勢，但值得注意的是，疫情仍將是影響市場恢復節奏的關鍵因素。

澎湃新聞報導，中指研究院公布的數據顯示，2022年10月，全中國100個城市新建住宅平均價格為人民幣1萬6,199元/平方米，與9月相比下跌0.01%，跌幅較9月收窄0.01個百分點。

與去年同年數據相比，全中國100個城市新建住宅平均價格，較去年同期上漲0.06%，漲幅較9月收窄0.09個百分點。

二手房方面，10月全中國100個城市二手住宅平均價格為人民幣1萬5,945元/平方公尺，較9月下跌0.16%，跌幅較9月擴大0.03個百分點。

與去年同鄉相比來看，全中國100個城市二手住宅平均價格較去年同期下跌0.51%，跌幅較9月擴大0.12個百分點。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，9月底，多個監管部門集中公布全中國普惠性政策，降低購房成本，穩定市場預期。10月以來多地跟進落實相關舉措，當前已有超20城下調首套商貸利率下限至4%以下，包括武漢、天津等城市，超百城下調首套公積金貸款利率。

陳文靜指出，短期來看，市場恢復節奏仍取決於宏觀基本面修復程度、政策端優化力度等方面。

指數 利率 貸款

上一則

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

下一則

天貓雙11預售首時102品牌成交額過億 直播觀看年增6倍

延伸閱讀

人民幣跌跌不休 10月大貶2.8%今年已跌14.5%

人民幣跌跌不休 10月大貶2.8%今年已跌14.5%
美9月PCE通膨指標大幅上升 Fed下周將四度升息3碼

美9月PCE通膨指標大幅上升 Fed下周將四度升息3碼
中國刺激房市 最少10城首購房貸利率跌破4%

中國刺激房市 最少10城首購房貸利率跌破4%
德州9月增4萬職缺 全美第二

德州9月增4萬職缺 全美第二

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

2022-10-26 19:50

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危
梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去