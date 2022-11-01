中國百城新房價連4個月下跌 第4季部分熱點城市緩慢恢復

10月全中國100個城市新建住宅價格與9月相比下跌0.01%，已連續4個月下跌；二手住宅價格已連續6個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。圖為蘇州一處在建住宅專案。路透

中指研究院1日發布「百城價格指數 報告」顯示，2022年10月，全中國100個城市新建住宅價格與9月相比下跌0.01%，已連續四個月下跌；二手住宅價格已連續六個月下跌，與9月相比下跌的城市數量增至75個。

中指院表示，整體來看，第4季預計各地將繼續致力「因城施策」舉措，在樓市環境漸趨寬鬆之下，部分熱點一二線城市市場或呈緩慢恢復態勢，但值得注意的是，疫情仍將是影響市場恢復節奏的關鍵因素。

澎湃新聞報導，中指研究院公布的數據顯示，2022年10月，全中國100個城市新建住宅平均價格為人民幣1萬6,199元/平方米，與9月相比下跌0.01%，跌幅較9月收窄0.01個百分點。

與去年同年數據相比，全中國100個城市新建住宅平均價格，較去年同期上漲0.06%，漲幅較9月收窄0.09個百分點。

二手房方面，10月全中國100個城市二手住宅平均價格為人民幣1萬5,945元/平方公尺，較9月下跌0.16%，跌幅較9月擴大0.03個百分點。

與去年同鄉相比來看，全中國100個城市二手住宅平均價格較去年同期下跌0.51%，跌幅較9月擴大0.12個百分點。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，9月底，多個監管部門集中公布全中國普惠性政策，降低購房成本，穩定市場預期。10月以來多地跟進落實相關舉措，當前已有超20城下調首套商貸利率 下限至4%以下，包括武漢、天津等城市，超百城下調首套公積金貸款 利率。

陳文靜指出，短期來看，市場恢復節奏仍取決於宏觀基本面修復程度、政策端優化力度等方面。