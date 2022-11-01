過度依賴中稀土？中外交部：礦資源國應共承擔供應責任

澳洲 資源部長近日表示，西方國家不太可能在短時間內結束對中國稀土 和其他礦產的依賴，因此澳方將和美方等夥伴來加強這方面的投資。對此，外交部發言人趙立堅1日在外交部記者會上表示，礦產資源國應共同承擔全球相關礦產供應責任，不應將世界經濟政治化、工具化與武器化。

趙立堅表示，中方注意到了相關表態。中方一貫認為關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈 安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展。

趙立堅指出，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有的世界經濟體系。中方將繼續深度參與全球產業分工與合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

據統計，中國是全球最大稀土生產國，掌握全球 70% 至 80% 的稀土，稀土原料廣泛應用在國防、航天、航空航天和電動汽車等領域。因此西方國家擔憂中方會以稀土為武器來進行反制。

此前，澳洲資源部長 Madeleine King 近期接受《彭博》訪問表示，西方國家想「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」是在做白日夢，但這不會影響美國與澳洲持續共同努力，提高對這些關鍵礦物的投資，試圖打破中國對國際稀土供應鏈的壟斷。