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進博會5日上海開幕 需持24小時核酸證明、戴N95口罩

記者賴錦宏／即時報導
第五屆中國國際進口博覽會將在周六（11月5日）在上海舉行。（澎湃新聞）
第五屆中國國際進口博覽會將在周六（11月5日）在上海舉行。（澎湃新聞）

上海疫情持續，上海宣布第五屆中國國際進口博覽會將在周六（5日）如期舉行，參會參展人員每日首次進入展區，需持有24小時內核酸陰性證明，全程需佩戴N95口罩

進博會新聞發布會1日在上海召開，宣布進博會將於5日至10日在上海舉辦。商務部和上海市統籌推進疫情防控和籌備工作，目前各項籌備工作已基本就緒。

主辦單位要求所有參展參會人員進入展區、展館內必須全程佩戴N95/KN95口罩。所有赴滬返滬人員需持48小時內的核酸檢測陰性證明，且在抵滬後24小時內進行1次核酸檢測。所有人員在第一次進入展區之前應完成「3天2檢」。每日首次進入展區時，應持有24小時內的核酸檢測陰性證明。

從境外入境的人員應當按照要求完成「七天集中隔離醫學觀察+三天居家健康監測」以及相應次數的核酸檢測，結果均無異常方可參展參會。

另外，在進入展區前10天內，如有中國本土疫情風險區所在的地級市旅居史的，非必要不參展參會。在進入展區前10天內，有中國疫情高、中、低風險區所在區域旅居史，及其他中國本土疫情（尚未劃定疫情風險區或採取區域靜態管理等措施的）地區所在縣（市、區、旗）旅居史，都不得參展參會。

上海市人民政府副秘書長顧洪輝指出，本屆進博會是中共二十大閉幕後中國舉辦的首場重大國際展會，是學習宣傳二十大精神、貫徹落實中國式現代化、推進高水平對外開放的重要平台。上海市將在確保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市環境和一流的服務保障。

相關負責人表示，本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展。來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展，數量均超過上屆。

疫情 檢測 口罩

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