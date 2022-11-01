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德總理蕭茲訪中 中國外交部：將為新時代中德注入新動力

記者黃雅慧／即時報導
德國總理蕭茲預計11月4日訪問中國。（歐新社）
德國總理蕭茲預計11月4日訪問中國。（歐新社）

對於德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即將於4日對中方進行正式訪問，外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上表示，相信蕭茲訪華將為新時代中德關係注入新動力。

趙立堅說明，今年是中德建交50周年，中德是全方位戰略夥伴，此次訪問是疫情發生以來，歐洲國家領導人首次訪華，也是蕭茲總理就任以來首訪中國。

趙立堅指出，中德雙方領導人將就中德關係、中歐關係、國際形勢和全球治理深入交流，進一步鞏固中德政治互信，深化中德合作，這符合雙方利益。「相信此訪將為新時期中德全方位戰略夥伴關係深入發展注入新動力，為世界和平穩定增長做出貢獻。」趙立堅說。

綜合外媒報導，蕭茲的行程僅有一天，他將與習近平及國務院總理李克強會談。而這趟行程在成行前引發多方關注，目前德國正面臨天然氣危機，這導致歐盟境內企業遇到經營危機。

此外，蕭茲此行也將為中德帶來許多貿易合作的機會。據德國商報報導，當地商界中有約100家企業或個人提交申請，希望能隨行訪問中國，最後有12名企業代表入選。從披露的名單來看，產業領域涵蓋化工、醫藥與生物科技、汽車、金融、能源、製造業、食品與運動品牌等。其中不乏知名大牌，包括巴斯夫、默克集團、拜耳、BNT、大眾汽車、BMW、德意志銀行、西門子、愛迪達等。

蕭茲 趙立堅 德國

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