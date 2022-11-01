富士康鄭州廠工人大逃疫 驚動河南省長親自調度指揮

鴻海旗下富士康鄭州廠爆發工人「逃疫」撤離事件，驚動河南省長王凱1日親自到鄭州航空港經濟綜合實驗區調度指導疫情防控工作。(取自搜狐)

鴻海旗下富士康鄭州 廠爆發工人「逃疫」撤離事件，驚動河南 省長王凱1日親自到鄭州航空港經濟綜合實驗區調度指導疫情 防控工作。據河南日報報導，王凱今（1）日到富士康鄭州科技園生產廠區、生活社區，詳細查看物資供應、衛生消殺、人員通勤等情況，聽取鄭州市、航空港區和企業負責人工作彙報，與河南省疫情防控指揮部工作組共同研判形勢、調度工作。

鴻海旗下富士康鄭州廠爆發工人「逃疫」撤離事件，從10月27日開始，抖音平台上已經出現不少富士康員工徒步返鄉影片，10月28日、29日充分發酵，一發不可收拾。10月29號下午，河南各地紛紛發出「一封信」，並採取具體措施，迎接返鄉員工。

就這次富士康員工大撤離事件，有批評指出，富士康所在地相關部門一直無動於衷，直到10月30號下午官方才發聲，10月31日由省、市、區疫情防控指揮部增派工作組到富士康園區，要求企業壓實主體責任，落實「四方責任」，並向富士康園區增派200名核酸人員，增加核酸檢測點，指稱增強防控意識，堅決克服麻痺思想、僥倖心理、鬆勁心態。

有批評指出，富士康體量太大，港區是副省級單位，鄭州市管不了。所以，責任不在鄭州市，雖然鄭州市這次疫情處理也是一塌糊塗。

據河南日報報導，王凱1日在調度指導時強調，要深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」重大要求，壓實各方責任，細化防控措施，加大對企業員工關心關愛和服務保障力度。

他還指，當前疫情形勢嚴峻複雜，各級各相關部門要高度重視、迅速行動，用最短時間、最高效率阻斷疫情擴散、防止風險外溢。並強調，要迅速成立省市區和企業聯合嵌入的應急指揮體系，組建工作專班，保持高效運轉。同時，要嚴格人員、物資閉環管理，壓實企業防疫主體責任，完善專項專案，紮實開展核酸檢測、流調排查、隔離管控、環境消殺等工作。

王凱還要求做好員工關心關愛，強化生活保障和心理疏導，把工作做實做細、政策講清講透、權益落實落地，減少人員流動，降低傳播風險。要加強醫療保障，配足防疫物資、配強醫護力量，提高員工自我防護意識和能力，最大限度確保人員安全健康。要堅持依法依規，及時準確發佈權威資訊，積極營造同心抗疫的良好氛圍。