中國再新增2719本土病例 多地機場取消航班

中國各地疫情普增，圖為廣州市民排隊核酸檢測。（中新社）

中國各地新冠疫情 病例激增，今天中國衛健委公佈新增2719例本土病例，廣州市重要航空樞紐廣州白雲機場 取消航班888班，鄭州 市通報要「六快」：快封、快篩、快追、快調、快轉、快隔，爭分奪秒控住傳染源、阻斷傳播鏈。

中國衛健委1日上午公佈，10月31日零時至24時中國全國共新增2719例本土病例，其中確診者498例，包括廣東242例、福建82例、新疆23例、北京21例、山西17例等；另本土無症狀感染2221例，主要為廣東458例、新疆380例、黑龍江184例、內蒙古152例、青海126例等。

廣東疫情近日是中國重點區域，主要疫情在廣州，廣州市當局10月31日表示，目前疫情防控面臨境外輸入、省外輸入、本土反彈三重壓力，防控形勢嚴峻複雜，疫情透過航空、港口、鐵路、公路貨運和自駕等方式持續輸入，且涉及貨運司機、遊客、返校學生等多個群體，且陽性個案軌跡複雜，涉及密閉場所，醫院、各級各類學校、大型商超和批發市場等。

為此，廣州白雲機場至31日中午已取消航班888班，取消率為69.00%。不過，包括烏魯木齊，呼和浩特，鄭州等在內的機場航班取消率更是接近100%。

當中鄭州就新增高風險地區21處，面臨嚴峻考驗。河南省委31日召開會議，省委書記樓陽生表示要堅持抓早抓小、以快制快不動搖。搶抓應急處置2小時、4小時、8小時、12小時、24小時五個關鍵節點，快封、快篩、快追、快調、快轉、快隔，爭分奪秒找出風險點、控住傳染源、阻斷傳播鏈。