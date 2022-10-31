梨泰院踩踏慘劇 中國部分網民：可喜可賀、人死多一點

民眾在梨泰院推擠事故現場附近憑弔罹難者。(美聯社)

韓國首爾梨泰院 鬧區發生萬聖節 踩踏慘劇，造成155人喪命，有些中國網友竟在網路上留言「可喜可賀」、希望韓國「早日滅絕」外，幸災樂禍程度令人吃驚。

29日成千上萬名民眾和狂歡客湧進首爾人氣鼎沸的梨泰院街道與巷弄之中，慶祝3年來首場沒有防疫規範的萬聖節活動，一條有斜坡的窄巷在已經水洩不通情況下持續湧進人潮，隨後爆發混亂場面。目前已155人喪生，其中包括4名中國公民。

韓國首爾梨泰院發生踩踏慘劇，一名哀悼者跪倒在地。(美聯社)

韓國駐華大使館微博一則China BizTalk 10月舉辦線上研討會的訊息，下方出現一些中國民族主義網民「小粉紅」留言，指「對韓國踩踏事件深感可喜可賀，韓國早日滅絕」；「太好了，希望韓國踩踏事件多發生一點，人死多一點」；還有人幸災樂禍說「此次事故損失了100多韓國年輕人，對這個自然生育率0.8的國家無疑是一次毀滅性打擊，哈哈哈哈。」；「韓國這麼小的國家從地球上抹去應該不會被發現吧」。

韓國駐華大使館微博一則China BizTalk 10月舉辦線上研討會的訊息，下方出現一些中國網民幸災樂禍的留言。（取自Reddit）

另有人留言說，「希望類似事件也發生在日本 人身上」。今年7月日本前首相安倍晉三遭槍擊，在各界表達慰問之時，當時中國網友卻大肆狂歡，發表如「普天同慶」、「見證歷史」等言論。

這次梨泰院踩踏慘劇有4名中國公民罹難，不少中國網友批評上述「小粉紅」留言，指「這裡面也有同胞呀」，「說叫好的人好可怕，希望現實不要碰到你們這樣的人，願逝者安息」。

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