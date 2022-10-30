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鄭州富士康出狀況 鴻海董事長劉揚偉督軍 發4點聲明

記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海富士康。(路透)
鴻海富士康。(路透)

鴻海旗下富士康鄭州廠區傳出部分員工考量當地疫情擴散而自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉，鴻海董事長劉揚偉高度重視，30日親自坐鎮指揮督軍調度，瞭解狀況，力求順利排除狀況，讓當地廠區維持正常生產，並下達「照護員工是首要原則」的指令。

據了解，劉揚偉昨天馬不停蹄，透過視訊、電話等方式，親自坐鎮指揮，並明確下達指令。鴻海昨天傍晚也發出四點聲明，包括：第一，我們深知，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

第二，照護員工是集團經營首要原則。當前，在當地官方指導下，集團鄭州園區正持續落實防疫措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新的防疫訊息及宣導。

第三，針對園區內的同仁，在符合防疫安全生產規範下，集團會全力保障同仁生產安全及健康照護；由官方統籌管理的愛心觀察區員工，集團也會盡最大努力，持續協調官方，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從10月30日起做好員工點對點有序返鄉服務。

第四，集團鄭州園區與官方配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

防疫 鴻海 鄭州

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