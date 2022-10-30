鄭州富士康出狀況 鴻海董事長劉揚偉督軍 發4點聲明

鴻海富士康。(路透)

鴻海 旗下富士康鄭州 廠區傳出部分員工考量當地疫情擴散而自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉，鴻海董事長劉揚偉高度重視，30日親自坐鎮指揮督軍調度，瞭解狀況，力求順利排除狀況，讓當地廠區維持正常生產，並下達「照護員工是首要原則」的指令。

據了解，劉揚偉昨天馬不停蹄，透過視訊、電話等方式，親自坐鎮指揮，並明確下達指令。鴻海昨天傍晚也發出四點聲明，包括：第一，我們深知，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

第二，照護員工是集團經營首要原則。當前，在當地官方指導下，集團鄭州園區正持續落實防疫 措施，實施閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新的防疫訊息及宣導。

第三，針對園區內的同仁，在符合防疫安全生產規範下，集團會全力保障同仁生產安全及健康照護；由官方統籌管理的愛心觀察區員工，集團也會盡最大努力，持續協調官方，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從10月30日起做好員工點對點有序返鄉服務。

第四，集團鄭州園區與官方配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。