鄭州富士康員工逃疫 鴻海：協調其他產能備援

鴻海鄭州廠員工拎著大包小包和厚重衣物穿越田野離開廠區。（微信截圖）

中國河南省鄭州 市疫情擴散，全球最大iPhone 組裝基地鴻海 旗下富士康鄭州廠區傳出部分員工自行撤離，甚至徒步上百公里返鄉。鴻海30日強調，「鄭州廠2萬員工確診」是「嚴重不實信息」，鄭州園區生產營運相對穩定。

鴻海是蘋果iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max兩款高階新機獨家代工廠，並以鄭州廠為主要生產基地。時值兩款高階新機供不應求，鴻海鄭州廠爆發員工撤離事件，預料將使得供貨狀況更緊張。鴻海強調，鄭州園區與當地官方配合防疫，園區已經逐步在控制之中，集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

法人預估，全球高達七成的iPhone生產是來自鴻海鄭州廠，一旦鄭州廠產能有所變化，鴻海可透過同樣具有新機生產能力的深圳龍華與觀瀾等廠區支援，預估深圳廠占整體iPhone產能約10%，應可有效填補產能需求。

針對鄭州廠部分有返鄉意願的員工，鴻海強調，鄭州園區已聯合官方統一組織人員和車輛，從昨天起做好員工點對點有序返鄉服務。

根據中國社交媒體廣泛流傳的照片與影片顯示，鄭州疫情爆發之後，鴻海鄭州廠區也受到影響，少部分員工染疫，廠內物資缺乏，部分員工迫於無奈之下，徒步返鄉。

「抖音」多個帳號爆出當地工人為「逃疫」徒步百公里返鄉影片，引發強烈關注。影片中可見，大批年輕男女穿著厚外套，手拖行李箱或提著口袋和衣物，在田野間或在高速公路路邊徒步。路邊有熱心人放置礦泉水，麵包和點心，還可以看到「歡迎富士康孩子們回家」，「富士康員工免費喝水」，「返鄉人員食物補給點，早日到家」等標語。

鴻海昨天表示，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

中媒第一財經30日引述富士康廠區一名行政人員證實，他們的廠已閉環管理十幾天了，點對點上班。該工作人員還表示，當地官方已向富士康派駐駐廠工作組。