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梁振英：香港首長級官員應主動放棄外國國籍

記者賴錦宏／即時報導
中國全國政協副主席、香港前特首梁振英。（中新社）
中國全國政協副主席、香港前特首梁振英。（中新社）

香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，大陸全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職。

梁振英本週末連續兩天（10月29日、30日）在臉書發文，稱香港已回歸25年，證明當年「太平門」的想法是多餘，加上近幾年不斷惡化的國際關係，「為什麼既要做政府部門首長，又不肯放棄外國國籍？首長們的腦袋在想什麼？」

梁振英指，政府部門首長有外國國籍是尊嚴問題，也是實際的效忠問題，「相信這些外國國籍大多是英國、加拿大、澳洲和美國等西方國家的國籍，這些國家和我們的關係怎樣，大家心知肚明。」

他提到，有美國國會議員出聲「勸阻」金融界人士出席下週在港舉行的國際金融峰會，並指若有一天，西方國家的議員寫信給有該國國籍的香港特區政府部門首長進行「勸阻」，又或者恐嚇用他們的國家安全法對付，該如何應對。

梁振英指出，如果不想放棄外國國籍，可以拒絕升做部門首長，「這不是很簡單嗎？」並呼籲公開擁有外國國籍的部門首長信息。

他星期天（30日）再次發文稱，在今日國際形勢下，首長級政府人員主動放棄外國國籍，是最好的國民教育，「講法律要求，也講政治」。

據星島日報報導，立法會議員黃國建議政府對首長級公務員提出國籍要求後，政制及內地事務局局曾國衛星期五（28日）引述公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱，暫時無意改變公務員的國籍規定，因目前所有公務員都要宣誓擁護香港《基本法》及效忠特區，相信已符合「愛國者治港」原則。

香港 澳洲 教育

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