傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

河南鄭州疫情 擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物穿越田野逃離廠區。中國網路流傳出一篇自稱是鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨公開發文，表示疫情發生之後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少，除了象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」，無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家。

香港明報引用自媒體「宛商財經」報導，蘇東霞在發文中指出，在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺餘力，伴著信任危機和輿情壓力，卻不曾懷疑努力的意義。註定又是一個不眠之夜，希望下面的文字能讓更多人看見。

蘇東霞在發文中回應社會關切表示，富士康鄭州廠區有20多萬人，這註定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大。

蘇東霞指出，當然，停工是最簡單的，停工之後的創傷可曾想過？就像你為了治好鼻炎，醫生要把你頭砍掉，鼻炎肯定是不會再犯了，你願意嗎？

「公司沒有資源去控制輿論，所以你看到的負面資訊可能也是其中的真相之一。但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨...」