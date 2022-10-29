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新任上海市委書記陳吉寧：毫不動搖堅持「動態清零」

記者林則宏／即時報導
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施「落地檢」並要求「三天三檢」，亦即抵達上海的前三天必須每天進行核酸檢測。記者林則宏／攝影
圖為上海虹橋火車站對外地來滬人員實施「落地檢」並要求「三天三檢」，亦即抵達上海的前三天必須每天進行核酸檢測。記者林則宏／攝影

上海現行防疫政策短期應無調整可能。新任上海市委書記陳吉寧上任次日就召開疫情防控工作專題會議，強調要深入貫徹中共總書記習近平關於疫情防控工作的重要指示精神，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，

據上海解放日報報導，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組29日下午召開專題會議，聽取近期疫情應對處置情況匯報，研究部署下一步疫情防控重點工作。會議由陳吉寧主持並講話。

報導稱，「會議指出，要深入貫徹習近平總書記關於疫情防控工作的重要指示精神，落實『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』的要求，進一步提高政治站位，增強系統思維，強化責任落實」。

會議強調，要「毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，科學精準、抓細抓實疫情防控工作，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，以良好的防控成效確保第五屆中國國際進口博覽會等重大活動順利舉辦」。

報導稱，會議指出，要加強預判研判，全面了解、前瞻性把握疫情形勢，不斷提升早發現、快處置能力。嚴防輸入疫情，把全流程閉環管理「閉嚴閉實」，加強集中隔離點督導檢查和日常指導，規範落實來滬返滬人員健康管理。

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