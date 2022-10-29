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中國三大航空公司 國際航線暴增兩倍達136條

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中國三大航空公司 國際航線暴增兩倍達136條

記者廖士鋒／即時報導
中國國際航線大幅增加，實際數量已達136條。圖為中國東方航空降落桃園機場後，停放於機坪內。（記者黃仲明／攝影）
中國國際航線大幅增加，實際數量已達136條。圖為中國東方航空降落桃園機場後，停放於機坪內。（記者黃仲明／攝影）

中國新的航季安排公布後，實際執行狀況受到關注。根據最新資訊，中國三大航空公司國航、東航與南航，確定執行的國際航線已達136條，較新航季安排出爐前，暴增為兩倍之多。

據澎湃新聞消息，新航季中國國航、南航、東航分別計畫執行52條、42條、42條國際航線，共136條國際航線。以國航和南航為例，相較於上一個夏秋航季（3月27日到10月29日），國航、南航分別執行17條以及25條國際航線，此次新航季國際航線數量大幅增加，增長兩倍和68%。

另據人民網報導，東航每周可執行的國際航線數量已從原先的25條54班、增至42條108班。

除了恢復航線，新航季當中，中國航空公司也開闢不少新的國際航線，例如國航計畫新開北京–約翰尼斯堡–成都、重慶–布達佩斯、重慶–胡志明市等國際航線；南航則新增廣州–金邊、廣州–杜拜、廣州–馬尼拉、武漢–馬尼拉、武漢–曼谷、廣州–曼谷、深圳–新加坡等國際航線。

另外，吉祥航空10月28日宣布新增南京–東京的航線計畫；山東航空11月10日新開青島–大阪航線、廈門-雅加達航線也有望開航。

國際航線大幅增班，票價也隨之回調。據旅遊平台「攜程」統計，10月下旬中國國際航班機票平均支付價格，比9月同期下降了13%。目前歐洲各大主要城市到中國的機票價格，基本回到人民幣1萬至2萬元之間（約1379美金到2758美金），部分航線降至人民幣1萬元以內。

此外，在兩岸航線部分，目前已有中國國航、南航、東航逐漸恢復上海-台北航線。此外，香港廉價航空公司大灣區航空，也傳出將在12月1日開辦香港–台北桃園航線的訊息。

航線 東航 香港

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