中國歐盟商會主席：20大令商界失望 中國恐再關上大門

長時間執行嚴格的防疫政策，已嚴重衝擊中國經濟，上海現在隨處可見空置的店面、商鋪。（記者林則宏／攝影）

中共20大 上周六落幕後，中國歐盟 商會主席伍德克（Joerg Wuttke）接受美國之音專訪時，卻對中國經濟的未來表示悲觀。他認為，20大標誌著中國自上世紀80年代以來的改革開放時代宣告結束，「我們現在進入了一個不確定期」。伍德克甚至說，「我不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上」。

美國之音形容，伍德克被認為是最了解中國的西方人士之一。他早在1982年就來到中國，並在中國斷斷續續生活了33年。

在美國之音29日刊登的專訪中，對於新一屆中共中央政治局常委名單，伍德克說，「絕對是令人吃驚的，和我心中的陣容完全不一樣」；「這班人馬將把中國帶向何方，我們需拭目以待」。

伍德克表示，他原以為李克強會出任全國人大委員長。他原先認為有兩個人是總理的合這人選，看到他們基本上都出局了，讓他很吃驚。伍德克並指出，中共前總書記胡錦濤被帶離會場的視覺衝擊，更明確地顯示出一個時代的結束。

對於前上海市委書記李強預計將在明年3月「兩會」出任中國總理，伍德克說，讓他擔心的是，「自1988年以來，我們從未見過一個總理上任前沒有追隨前任歷練的經歷」；「另外，可能出任主管經濟的副總理的丁薛祥也是一個外行」。

在被問到對中國經濟還抱有信心嗎？伍德克表示，「我們正處於一個動盪的時期，有房地產危機，有美國制裁帶來的嚴重影響，有地方債務負擔的增加，以及我們何時能擺脫目前這種因防控新冠疫情而隨時封控的不確定性」。他認為，「我們現在進入了一個不確定期」。

中共20大落幕已一周，伍德克稱，周一金融市場的反應是悲觀的，這也反映了他的許多同事的想法。「也許在我在中國的職業生涯的尾聲，我不得不見證中國實際上在某種程度上把大門再次關上」。

伍德克說，「我們看到愈來愈多的人離開中國，這很清楚。我們已經看到，大約50%的歐洲人已經離開中國。在中國的歐洲人加起來有6萬多人。儘管很多歐洲人離開了中國，但在華的歐洲企業並沒有離開。」

他指出，排名前十的歐洲企業反而與中國的接觸更多了，這主要是德國企業，來自於汽車、化工和機械等領域，因為中國無法替代，沒有其他選擇。它們只能留守，只能加強接觸。但這十家企業不一定能夠代表歐盟商會的4800個成員企業。

伍德克稱，目前歐盟商會的企業對泰國、東南亞、印度，甚至離歐洲更近的土耳其和東歐有更多的興趣，原因很間單，高管們進出那裡很自由。另，世界銀行預測中國經濟今年將只增長2.8%，而亞洲其他地區增長5.3%，「商界領袖是跟著錢走的」。