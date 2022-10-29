昔日中國女首富辭任 龍湖集團董事會主席換人

昔日「中國女首富」吳亞軍近日辭任龍湖集團董事會主席。(取自百度百科)

昔日「中國女首富」吳亞軍近日辭任龍湖集團董事會主席，由該集團「80後」執行董事及首席執行官陳序平獲委任為董事會主席。與此同時，龍湖集團股價 近期表現慘澹，近一個月股價已接近腰斬。

10月28日晚間，總部位於重慶的地產開發集團-龍湖集團公布了一系列人事變動。公告顯示，吳亞軍因個人年齡及身體原因而呈請辭任公司執行董事、董事會主席、提名 委員會主席等職務。

現年58歲的吳亞軍是龍湖集團的掌舵人，帶領該公司從大陸西南一隅走向全國。在龍湖之前，吳亞軍有著豐富的工作經歷，曾任機械工程師、記者等職務。隨著龍湖集團的發展，吳亞軍也數次登上胡潤中國女富豪榜首位。

早年間，吳亞軍與丈夫蔡奎離婚時分給對方超過200億港元（約25.6億美元）資產，還因此備受公眾關注。

1995年，吳亞軍與丈夫蔡奎合夥成立重慶中建科置業，後更名為重慶龍湖地產；2006年，龍湖地產從重慶衝向全中國，進入規模高速增長時期，並在2007年突破人民幣百億銷售；2009年，龍湖地產在香港上市；2017年，龍湖突破人民幣千億銷售規模。

在房地產市場低迷的背景下，龍湖集團今年上半年也遭遇規模和毛利下降。據財報，上半年龍湖集團營收 948億元人民幣（約131.2億美元），年增56.4％；淨利增長6.1%至65.5億元人民幣（約9億美元），年增速下滑11個百分點。

龍湖集團股價近期表現慘澹。截至10月28日收盤，龍湖集團每股收13.12港元（約1.67美元），跌11.23%，近一個月股價已接近腰斬，目前總市值為824億港元（約105.3億美元）。