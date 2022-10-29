怎麼比？中國防疫不鬆綁 長沙馬拉松改「線上比賽」

廣州西華路兩側因分屬兩區，執行兩種不同的防疫政策。（取自微博）

外界原期待中共20大落幕後，中國現行極端的防疫 作為可略為鬆綁，但近一周來並無跡象顯示有此趨勢。2022長沙馬拉松 組委會28日晚間就宣布，原定11月6日舉行的長沙馬拉松將改為「線上賽」。

長沙馬拉松組委會告訴「澎湃新聞」，取消線下賽的原因，主要還是疫情防控，這已是長沙第三次進行線上馬拉松賽。

對於不少人好奇：「線上上課可以理解，線上馬拉松是什麼操作？」主辦單位表示，屆時會在app上發布競賽規則，參加者線上註冊，各自跑完後上傳戶外跑步軌跡及成績即可。

馬拉松線上舉行還不是當前中國防疫政策下最魔幻的場景，廣州近幾年最紅的美食街區之一的西華路，現在一邊可以內用，一邊禁止內用，導致馬路一側的商家生意興隆，另一側門可羅雀。

之所以如此，是因為西華路是廣州越秀區與荔灣區 的交界，越秀區禁止內用，但荔灣區允許內用。西華路如今也成為當前中國防疫政策簡單化、一刀切的最佳寫照。

據中國國家衛健委通報，10月28日中國報告新冠肺炎本土病例324例，涉及廣東等23個省份；報告新增本土無症狀感染者1153例，涉及廣東等28個省份。