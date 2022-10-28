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新任中共中宣部長李書磊 曾批判不讀書的官員「俗吏」

記者廖士鋒／即時報導
李書磊在中共20大一躍成為政治局委員、並接任中宣部部長。圖為2021年底他在雲南昆明宣講。（取自「雲南發布」微信公眾號）
李書磊在中共20大一躍成為政治局委員、並接任中宣部部長。圖為2021年底他在雲南昆明宣講。（取自「雲南發布」微信公眾號）

中共新任中宣部長李書磊已經上任，近日中國社交網路上，重新熱議這位中共官場少見超愛讀書的官員的讀書見解，尤其是他認為官員必須讀書，「不管做多大的官，不讀書便不過是一介俗吏」。

李書磊曾經撰有「宦讀人生」、「樂讀記」等文章，詳細闡述讀書的樂趣以及為何需要讀書。在「樂讀記」一文當中，他提到古書讀來很有親近感，古書既是母語，也是「語母」；古代的經史也不是高頭講章，多是故事，很好讀。

在史書部分，他指出，讀史難免是把自己放到裡邊的，讀到險惡而內心悸栗，讀到忠直而肅然起敬，參照之下忽然明白了許多事情，非「鑒」而何。紀傳體史書要更活潑一些，不是以國家而是以個人為傳主，有個人的命運，有更豐富的喜怒哀樂，更鮮明的面容。

讀史絕不僅僅是學得經驗，還增進對世界的理解，增進覺悟。說讀史是修身一途，也不僅僅是指閱讀中內心激濁揚清的是非判別，還指的是心智與境界的擴展。把世代滄桑、萬千人物裝在心裡，會是怎樣一種有容乃大的氣象。

而在「宦讀人生」一文中，李書磊稱，我真正欣賞的不是讀了書做官，而是做了官讀書。讀了書做官總有點把讀書當敲門磚的意思，既貶低了讀書也貶低了做官；做了官讀書才是一種雅興，一種大性情，一種真修煉。

他更指出，一次在一家大賓館參觀總統套間，可謂寶氣珠光、豪華備至。但看完之後我仍然難生敬意，只是因為一個簡單的理由：這裡沒有書。不管做多大的官，不讀書便不過是一介俗吏。相反，只要永懷讀書和思索的慧根，又何計其官職大小有無。

李書磊現年58歲，是中共官場上少有的極度嗜好讀書的高階幹部，他北京大學中文系中國現代文學專業畢業、也具文學碩士學位，是位教授。2022年中共二十大當選為政治局委員、中央書記處書記，隨後接任中宣部部長。

中共 北京 二十大

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