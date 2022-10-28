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中國外長王毅：堅定支持俄羅斯「大國地位」

記者廖士鋒／即時報導
中國外長王毅晉升為政治局委員後首度與俄國外長拉夫羅夫通話。圖為拉夫羅夫（右）9月在聯合國大會場外與王毅（左）握手。（路透）
中國外長王毅晉升為政治局委員後首度與俄國外長拉夫羅夫通話。圖為拉夫羅夫（右）9月在聯合國大會場外與王毅（左）握手。（路透）

中國外長王毅在中共20大後晉升為政治局委員，他日前與俄國外長拉夫羅夫通話時表示，中國會堅定支持俄國在國際舞台上進一步確立「大國地位」，也提到「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。

據央視新聞28日報導，王毅27日與俄國外長拉夫羅夫通話時，指出中共20大確立習近平為黨中央的核心、全黨的核心，確立習近平新時代中國特色社會主義思想為「必須長期堅持」的指導思想，將為中國順利推進中國式現代化進程、實現中華民族偉大復興提供最根本的政治保障。

王毅稱，俄羅斯總統普亭在20大後第一時間向習近平發來賀信，「體現了中俄之間高水平的互信和堅定的相互支持」，中方也將堅定支持俄方在普亭總統領導下，「團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位」。

王毅強調，中俄實現各自發展振興是兩國的正當權利，完全符合時代發展潮流，「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。對於雙方關係，他指出中國願同俄方深化各層級交往，「推動中俄關係和各領域合作不斷邁向更高水平，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性」。

另外，根據中國駐俄羅斯使館官網消息，中國駐俄大使張漢暉26日接受「今日俄羅斯」國際通訊社書面專訪時表示，中國涉烏克蘭問題立場是一貫的、明確的，始終主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

張漢暉重申，當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構，「作為負責任大國，中方站在和平一邊，將繼續同國際社會一道為推動局勢緩和、政治解決危機發揮建設性作用」。

俄羅斯 王毅 20大

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