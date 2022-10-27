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李強不再兼任上海市委書記 北京市長陳吉寧接替

記者葉文義／即時報導
北京市委副書記、市長陳吉寧接替李強，兼任上海市委委員、常委、書記。(新華社)
北京市委副書記、市長陳吉寧接替李強，兼任上海市委委員、常委、書記。(新華社)

據新華社報導，中共中央決定甫進入新一屆中共政治局常委會的李強不再兼任上海市委書記、常委、委員職務，由現任中央政治局委員、北京市委副書記、市長陳吉寧，兼任上海市委委員、常委、書記。

中共新一屆中央政治局產生之後，中共高層人事陸續展開調整。上海書記李強、北京書記蔡奇、廣東書記李希都「入常」，意味著京滬粵都將易帥。外界原來以為新任政治局委員、北京市長陳吉寧將順位擔任北京書記，但陳吉寧最後是接任上海書記，頗令人意外。

公開資料顯示，陳吉寧1964年生，58歲，吉林梨樹人，英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業畢業，研究生學歷，工學博士學位，教授。他長期致力於環境系統分析方面的研究工作，組織、承擔和參與了多項國家攻關、重大專項、基礎研究以及國際聯合科研項目等。

2015年，陳吉寧任環境保護部部長，是當時最年輕的部長，任上大力治理霧霾。2017年，陳吉寧擔任北京市長，與市委書記蔡奇拍檔，疏解非首都功能，大塞車、空氣污染等「大城市病」得到明顯改善，北京藍天的日數大增。

與此同時，今年初在疫情肆虐下，北京成功舉辦冬奧會，陳吉寧擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行主席、黨組副書記。

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