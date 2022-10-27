李強不再兼任上海市委書記 北京市長陳吉寧接替

北京市委副書記、市長陳吉寧接替李強，兼任上海市委委員、常委、書記。(新華社)

據新華社報導，中共 中央決定甫進入新一屆中共政治局常委會的李強 不再兼任上海市委書記、常委、委員職務，由現任中央政治局委員、北京 市委副書記、市長陳吉寧，兼任上海市委委員、常委、書記。

中共新一屆中央政治局產生之後，中共高層人事陸續展開調整。上海書記李強、北京書記蔡奇、廣東書記李希都「入常」，意味著京滬粵都將易帥。外界原來以為新任政治局委員、北京市長陳吉寧將順位擔任北京書記，但陳吉寧最後是接任上海書記，頗令人意外。

公開資料顯示，陳吉寧1964年生，58歲，吉林梨樹人，英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業畢業，研究生學歷，工學博士學位，教授。他長期致力於環境系統分析方面的研究工作，組織、承擔和參與了多項國家攻關、重大專項、基礎研究以及國際聯合科研項目等。

2015年，陳吉寧任環境保護部部長，是當時最年輕的部長，任上大力治理霧霾。2017年，陳吉寧擔任北京市長，與市委書記蔡奇拍檔，疏解非首都功能，大塞車、空氣污染等「大城市病」得到明顯改善，北京藍天的日數大增。

與此同時，今年初在疫情肆虐下，北京成功舉辦冬奧會，陳吉寧擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行主席、黨組副書記。