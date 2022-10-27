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天將降大任於「斯人」還是「是人」？中國網友吵翻天

中國新聞組／北京28日電
「故天將降大任於『是人』還是『斯人』」話題登上微博熱搜。（取材自微博）
「故天將降大任於『是人』還是『斯人』」話題登上微博熱搜。（取材自微博）

微博有關「故天將降大任於『是人』還是『斯人』」話題登上熱搜，引發中國網友討論。有網友在知乎發文稱，記憶中，語文教材裡這句是「天將降大任於斯人也」，而現在的語文教材中是「天將降大任於是人也」。

上游新聞報導，人民教育出版社回應，該出版社從1961年收錄孟子的「生於憂患，死於安樂」課文以來，歷套教材文章一直是「故天將降大任於是人也」，從未有過「故天將降大任於斯人也」。

對於人教社的回應，中國網友紛紛凌亂：難道我的記憶出錯了？

澎湃新聞報導，中國教育部統編中小學語文教科書總主編、北京大學中文系教授溫儒敏表示，課文所選自中華書局的「孟子譯注」，並沒有改，本就是「是人」。北京大學中文系教授孫玉文也表示，古代傳下來的文獻記錄中，孟子這句用的就是「是人」。

溫儒敏在微博寫道：「是人」還是「斯人」？近日網上又在議論語文統編教材八年級上冊孟子一課「天將降大任於斯人也」為何改為「是人」，其實並沒有改，本就是「是人」。課文所選的是中華書局的「孟子譯注」。我還查過宋代朱熹「四書章句」，也是「是人」。另查「十三經註疏」（漢代趙岐注），同樣是「是人」，並非「斯人」。

北京大學中文系教授孫玉文表示，儘管「斯人」和「是人」這兩種寫法都符合古代語言表達習慣，但因為古代傳下來的文獻記錄寫的就是「是人」，今人不能去替孟子立言，所以這句裡應該是「是人」而非「斯人」。

「為何大家以前背誦的孟子這一篇往往讀作『斯人』呢？」溫儒敏分析：「可能是原來老教材所依據的版本不同（這還需查證），也可能『斯人』在一些名詩名篇中用過（如杜甫夢李白詩中的『冠蓋滿京華，斯人獨憔悴』)，而生活中比如悼辭也常用『斯人已逝』等等。人們對『斯人』這個詞比較熟悉，也感覺更有『文氣』，於是就把孟子那一句讀作『斯人』，而認為『是人』是改動了。其實『斯』在古漢語中常用作指示代詞，相當於『此』，而『是』亦有類似用法。所以孟子那篇若讀作『斯人』，也不能算錯。」

不過，兩岸方面，香港與台灣的教材都是教「斯人」。有中國網友稱，早年港台電視劇台詞說的都是「斯人」。

「故天將降大任於『是人』還是『斯人』」話題登上微博熱搜。（取材自上觀新聞）
「故天將降大任於『是人』還是『斯人』」話題登上微博熱搜。（取材自上觀新聞）

北京 教育部 微博

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