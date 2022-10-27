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中國國防部：呼籲日勿插手台灣問題

記者黃雅慧／即時報導
中國國防部發言人譚克非。（中國國防部官網）
中國國防部發言人譚克非。（中國國防部官網）

中國國防部針對美日近期對台動作再度發出警告。中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非27日記者會上警告，日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。

日本共同社報導，日政府擬考慮在年底修訂的《國家安全保障戰略》中，針對台海局勢寫明「不承認憑實力單方面改變現狀」。譚克非回應，日方藉台灣問題等涉華議題刻意炒作，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國軍事威脅」，這是別有用心和不負責任。

譚克非說明，日方在50年前的《中日聯合聲明》中鄭重承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；對於中國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府充分理解和尊重這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。

譚克非提及，日方近年來熱衷於亦步亦趨跟進他國遏華政策，以「自由開放」為名搞有針對性的「小圈子」，這有悖於地區國家求和平、謀發展、促合作的共同期待。

他呼籲日方，今年是中日邦交正常化50周年，日方應當重溫初心、將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，推動雙邊關係始終沿著正確軌道向前發展。並敦促日方以史為鑒，在軍事安全領域謹言慎行，不得干涉中國內政、損害中方安全利益，不得破壞地區安全穩定。

國防部 華人 日本

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