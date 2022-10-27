李白、蘇軾都「做核酸」 兒歌「我們一起做核酸」引罵

由天津一基層中共黨組織錄製，幾名小朋友一起背誦《我們一起做核酸》，內容有李白、陸游、蘇軾和我們一起做核酸，被網友罵翻。（微博照片）

近日，一群小朋友背誦兒歌《我們一起做核酸》的影片，在中國網路引來強烈爭議。該兒歌是由天津一基層官方組織製作，目的是「在持續抗擊疫情 工作中提升正能量」。不過，中國網友則指，不宜用兒歌的形式來講如此災難話題。前中國教育部 發言人王旭明批評：「防疫抗疫、做核酸是個嚴肅、嚴峻，甚至有些沉重的話題，不宜戲謔和玩笑」。該影片目前已在新浪微博 全部刪除。

這個長約三分鐘的影片，主要是由幾名小朋友一起背誦《我們一起做核酸》（也稱《背古詩做核酸》）。兒歌作者名「徐眾」，影片最後部分顯示，是由民盟江蘇省委直屬「駐天津新村社會服務基地」和天津新村社區黨委聯合錄製。

影片來源：YouTube

不過，影片一公開即引起爭議。有中國網友說：「有些地方的宣傳部門，腦子裏是臭的……還覺得自己滿滿的正能量，發出來以後才發現大家都在罵……」

曾任中國教育部辦公廳副主任、教育部發言人作家王旭明今日在微博評論說，作者用意也許不錯，但說「遙看瀑布掛前川，李白和我做核酸。月落烏啼霜滿天，張繼和我做核酸。停車坐愛楓林晚，杜牧和我做核酸」就過了；至於「夜半鐘聲到客船，做完核酸去坐船。輕舟已過萬重山，昨晚核酸去爬山。忙趁東風放紙鳶，做完核酸就去玩。」就更不靠譜，讓人哭笑不得而無語了。

王旭明表示，「聽著孩子們高亢嘹亮的齊誦，我的心情很不舒服。當然不能責怪孩子們，而是我們的大人們。怎麼能將全人類的這場如此巨大的災難，用如此戲謔和輕鬆的方式呈現和語氣傳播呢？」

王旭明說：「生活中有許多東西可以開開玩笑、逗逗樂子，甚至說黑雲壓城城欲摧，作業壓人人悲催、蕭蕭兮易水寒，寫作業兮不復返之類都可，但對抗擊新冠病毒這樣的事，還是不開玩笑好，尤其是教育下一代的孩子們。」