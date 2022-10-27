習近平：中方願同美方找到新時代中美正確相處之道

習近平26日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信提及，願同美方找到新時代中美正確相處之道。（新華社）

儘管20大 報告中並未直接提及美國，但外界認為美中關係為中共未來五年縈繞不去的潛台詞。習近平 26日向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，內容提及願同美方一起找到新時代中美正確相處之道，同時也希望美中關係全國委員會和關心支持中美關係的各界朋友繼續發揮積極作用，助力中美關係重返健康穩定發展的軌道。

習近平指出，當今世界既不安寧也不太平。中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有助於推動世界和平與發展。「中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國，又造福世界。」

習近平並提到，希望各界關心中美關係的朋友積極發揮作用，協助中美關係步上健康穩定發展的軌道。

公開資料顯示，美中關係全國委員會1966年由福特基金會和美國外交關係協會共同發起成立，是一個非營利性組織，致力於增進美中兩國的互相瞭解與合作。

該委員會由研究中國問題的著名學者和來自企業界、勞工界、宗教界、學術界和非政府機構的人士組成；最初主要任務是促進瞭解中國和公開討論美中關係，因此重點工作放在對公眾進行教育 及形式宣導上。而在目前美中關係緊張的氛圍下，該機構作為溝通渠道被視為重要的存在。