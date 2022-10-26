晉升政治局後會東協使節 王毅：盼東協堅持獨立自主

中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅在北京會見東協國家駐華使節。觀察者網

日前晉升中共 中央政治局委員的中國國務委員兼外長王毅 ，今天在北京 會見東協國家駐中國使節。王毅稱，中國將繼續視周邊外交為對外關係首要，把東協放在優先位置。他並強調，希望東協堅持獨立自主，以共同體意識應對全球性挑戰，為地區和全球治理作出亞洲貢獻。

據中國外交部網站消息，10月26日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅在北京會見東協國家駐中國使節。

王毅向使節們介紹了中共20大的意義和影響。他並闡述了中國式現代化的五大特徵和本質要求，強調中國式現代化符合中國國情和人民期盼，順應時代發展進步潮流。

他表示，中國的發展建立在自己力量的基點之上，是和平力量的增長、發展中國家力量的增強，將為世界各國帶來重要機遇和重大利好，並為人類發展進步作出更大貢獻。中國對外政策保持著連續性和穩定性，將繼續致力於維護世界和平、促進共同發展，尤其是推動構建人類命運共同體。

王毅稱，中國將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，以內外政策的穩定性對沖國際局勢的不穩定性，以高質量發展和高水平開放為全球復甦提供可持續動力，以負責任態度為世界和平發展作出不懈努力。中國將繼續視周邊外交為對外關係首要，把東協放在優先位置，願同東協國家實現共同發展繁榮，共同邁向現代化。

他強調，希望東協堅持獨立自主，堅持東協方式，堅持東協中心地位，聚焦亞太、聚焦經濟、聚焦合作，以共同體意識應對全球性挑戰，為地區和全球治理作出亞洲貢獻，彰顯亞洲力量。

據報導，東協各國使節祝賀中共20大取得成功，表示大會具有里程碑意義。他們讚賞中國堅持開放發展的路徑，高度評價中國為世界和地區和平穩定、繁榮發展所作貢獻，將積極參與推進全球發展倡議在本地區落地。感謝中國對東協團結抗疫和經濟復甦提供的有力支持，期待抓住中國式現代化帶來的新發展機遇，深化同中國高質量共建一帶一路，促進亞太地區互利共贏。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。