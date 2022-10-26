中國往返各國機票價格回落 歐洲熱門線最多跌8成

旅客在海口美蘭機場辦理登機手續。（新華社）

中國多個旅行平台數據顯示，10月以來國際機票整體回落，歐洲部分航線 暴跌八成，往返東南亞 機票價格跌五成，部分回落至萬元（人民幣，下同）以內。

香港 01報導，日前，東方航空、南方航空、中國航空等航空公司恢復多條國際航線。隨著航線增多，國際航班價格整體有所回落。

「攜程旅行」數據顯示，截至24日，10月國際航線（含港澳台）平均票價比9月下降近19%。「同程旅行」的數據顯示，截至24日，10月分入境機票平均出票價格則環比下降三成。

歐洲航線價格暴跌，「同程旅行」數據中，10月馬德里至北京的機票價格環比下降八成，歐洲主要城市飛往中國的機票價格已基本回落至1萬至2萬元之間，部分航線降至萬元以內。「航旅縱橫」數據顯示，10月中英直飛航線價格環比下降近15%。

往返東南亞的航線中，馬尼拉至武漢和廈門的機票價格分別下降78%和73%。由曼谷、金邊、新加坡等城市入境的航線價格直降五成，其中有不少萬元以下的機票供旅客選擇。

另外，自日本10月11日宣布開放入境限制後，東京飛往上海的經濟艙機票價格亦回落至5000至8000元，11月起往返韓國首爾的機票價格也降至5000元內。

「去哪兒網」顯示，自9月26日香港實施「0+3」入境政策以來，10月由香港入境的旅客佔比增至40%，9月僅佔15%。至10月25日，從香港飛往中國的機票預訂量，環比上月同期增長1倍。香港飛往中國機票平均價格，環比上月下降20%。

25日，中國國家發改委等部門印發《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》的通知。其中提到，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。在多個政策的扶持下，中國往返各國的航班加快恢復，機票價格冀持續回落。