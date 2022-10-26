中國國務院：做好保交樓防爛尾工作

中國國務院辦公廳發布「放管服」改革分工方案，指出要認真做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群。（中新社）

中國國務院辦公廳發布「放管服」改革分工方案，指出要認真做好保交樓、防爛尾、穩預期相關工作，用好保交樓專項借款，壓實項目實施主體責任，防範發生風險，保持房地產市場平穩健康發展。方案還提到了平台經濟、穩外資等方面的舉措。

據第一財經報導，8月29日，中國總理李克強深化「放管服」改革電視電話會議上發表講話。此次國辦方案是該會議的細化分工。方案並指出，給予地方更多自主權，因城施策運用好政策工具箱中的40多項工具，靈活運用階段性信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。

方案強調，支持平台經濟健康持續發展，發揮其吸納就業 等作用。同時，堅決消除就業歧視和不合理限制，營造公平就業環境。

同時，2022年底前，制定推出關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的政策文件，進一步優化外商投資環境，高標準落實外資企業准入後國民待遇，保障外資企業依法依規平等享受相關支持政策。

繼續深化利率 市場化改革，發揮存款利率市場化調整機制作用，釋放貸款 市場報價利率(LPR)形成機制改革效能，促進降低企業融資和個人消費信貸成本。督促21家中國全國性銀行完善內部考核、盡職免責和激勵機制，引導商業銀行擴大中長期貸款投放，為設備更新改造等配足融資。

此外，穩定生豬產能，防範生豬生產和豬肉價格出現大的波動。確保中國全國能繁母豬存欄量穩定在4100萬頭以上。加強政府豬肉儲備調節，切實做好豬肉市場保供穩價工作。