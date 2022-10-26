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「北大神童」李書磊 接掌中共中宣部

記者陳政錄／北京即時報導
李書磊據悉已任中宣部長。新華社
李書磊據悉已任中宣部長。新華社

新任中共中央政治局委員、「北大神童」李書磊，據悉在26日召開的大陸全國人大常委會會議上，首次以中共中宣部長身分亮相，代表他入局之後，已正式轉正。

北京大學台灣研究院長李義虎在微信朋友圈透露，李書磊是在出席十三屆大陸全國人大常委會第三十七次會議時，傳達中共二十大精神，題目為「關於學習黨的二十大精神的認識和體會」。內文稱，「這位『北大神童』首次以中宣部部長身分公開亮相。」

據大陸全國人大常委會法制工作委員會發言人24日指出，十三屆全國人大常委會第三十七次會議於26日至30日在北京舉行，將提請繼續審議婦女權益保障法修訂草案、黃河保護法草案、畜牧法修訂草案等。

李書磊現年58歲，河南人，14歲時考入北京大學圖書館學系，轟動一時，被稱為「北大神童」，21歲獲得碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中共中央黨校工作。

星島網報導，中共十七大後，剛入政治局常委的習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習在黨內的一些講話稿亦出自其手。2014年李書磊任福建省委宣傳部長，2016返北京任市紀委書記，一年後升任中紀委副書記，至正部級，2020年底重返中共中央黨校任副校長，2022年4月出任中宣部常務副部長至今。

中共中宣部全稱為中國共產黨中央委員會宣傳部，主管意識形態工作，目前，中共中央尚未宣布此一人事訊息。不過，在李書磊當選第二十屆中共中央政治局委員，一般預計他將很快從常務副部長升為部長。

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