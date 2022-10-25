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上海等地優化入境防控政策 江蘇取消7天居家監測

記者賴錦宏／即時報導
醫護人員在廣州核酸採樣點為民眾做核酸檢測。（香港文匯網）
醫護人員在廣州核酸採樣點為民眾做核酸檢測。（香港文匯網）

中國國家發改委等六部門25日印發文件提出，在做好冠病疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。據中國官媒報導，上海、江蘇等地已優化入境人員防控政策，其中江蘇取消此前的七天居家監測要求。

中國發改委在官網發布的《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》還提出，各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」。

根據中國官媒「健康時報」，目前，江蘇省對入境人員實施七天集中隔離+七天居家隔離的管理措施，並取消此前的後七天居家監測要求。對於入境已超過14天的入境人員，在進行一次核酸檢測後，即可立即解除隔離。

據上海市人民政府印發《本市推動外貿保穩提質的實施意見》顯示，今年11月1日起，允許入境從事貨物貿易、提供服務或進行投資的自然人的隨行配偶及家屬等相關人員在符合條件的情況下，獲得一定居留期限，享受簽證便利。

持有與中國外交關係國家普通護照的外國人，因緊急商務事由來不及在中國駐外機構申辦簽證的，可由邀請其來滬的企業網上提出外國人口岸簽證預申請。

簽證 投資 檢測

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